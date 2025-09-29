Quiénes se llevaron los últimos Martín Fierro de Oro, Platino y Brillantes

Falta muy poco para que se entreguen los Martín Fierro a la televisión 2025 a quienes más se destacaron en el último año y surge, una vez más, la expectativa por saber quién se quedará con el Oro.

El año pasado, el premio más importante se lo llevó “Telefe Noticias”, mientras que años anteriores el Oro también fue para producciones de Telefe como “Gran Hermano”, “MasterChef Celebrity Argentina” y “100 días para enamorarse”.

Anteriormente, cuando había más cantidad de ficciones en televisión, solían llevarse los premios las tiras de El Trece como “Un gallo para Esculapio”.

“El marginal” salió por la TV Pública y fue lo mejor del 2016, un año antes el Oro se lo llevó la tira de El Trece “Guapas”. Otras ficciones que ganaron el Oro fueron: “Farsantes”, “Graduados” y “El Puntero”.

Los Martín Fierro de Platino se lo llevaron: Luis Brandoni, que lo recibió en los Martin Fierro de Cine y Series, Antonio Gasalla, Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand. El Martín Fierro de Brillantes se otorgó en tres oportunidades y dos de ellas fueron para Mirtha Legrand, mientras que en 2022 se lo llevó Susana Giménez.