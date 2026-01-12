Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendieron las redes con rumores de embarazo.

Las vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a convertirse en tema de conversación nacional. Esta vez no fue por un show, un gol ni una aparición pública, sino por una serie de publicaciones en redes sociales que, para muchos seguidores, escondían algo más que momentos de descanso. En pocas horas, las imágenes circularon por Instagram, X y TikTok, y el rumor de un posible embarazo comenzó a ganar fuerza entre fanáticos y cuentas dedicadas a seguir la vida de la pareja.

El disparador fue un carrusel de fotos que el mediocampista compartió en su cuenta de Instagram. A simple vista, las postales mostraban escenas relajadas de vacaciones, pero los usuarios más atentos empezaron a detenerse en detalles puntuales. El más comentado fue un nuevo tatuaje de De Paul: tres pequeños corazones, dibujados —según se interpretó— por la propia Tini sobre uno de los costados de su abdomen. La imagen se viralizó rápidamente y dio lugar a una lectura que se repitió miles de veces: “dos por ellos y uno por alguien más”.

A esa interpretación se sumó otro elemento que avivó aún más la imaginación colectiva. En una de las fotos apareció un benteveo, un ave muy presente en el folclore y en las creencias populares argentinas. Para muchos, la presencia de este pájaro cerca de una casa o en momentos clave suele asociarse con un presagio de embarazo. La coincidencia fue suficiente para que los comentarios se multiplicaran y el tema escalara a tendencia.

Las redes hicieron lo suyo: capturas ampliadas, teorías, hilos explicativos y comparaciones con situaciones similares de otras figuras públicas inundaron las plataformas. En ese clima, cada gesto, cada silencio y cada publicación posterior fue analizada al detalle. Sin embargo, hasta el momento no hubo declaraciones oficiales que confirmen o descarten las versiones que circulan.

Mientras tanto, tanto la cantante como el futbolista continúan disfrutando de sus días libres, un paréntesis necesario antes de un 2026 cargado de compromisos. De Paul tiene por delante un año clave en lo deportivo, con el Mundial como gran objetivo, mientras que Tini prepara el regreso a la escena con nuevos proyectos musicales que marcarán su próxima etapa artística.

Por ahora, todo queda en el terreno de las especulaciones y de la lectura que los fanáticos hacen de las redes sociales. Las imágenes están, las interpretaciones también. La confirmación —si es que llega— sigue siendo una incógnita que mantiene expectante a una audiencia que no deja pasar ningún detalle.