Qué hay detrás del fenómeno televisivo "Él y ella", el nuevo thriller de Netflix

El thriller psicológico y la tensión generacional marcan "Él y Ella", lo nuevo de Netflix que, en días, alcanzó el primer puesto entre lo más visto. Basada en la novela homónima de Alice Feeney, la miniserie de seis episodios retrata cómo la búsqueda de la verdad puede volverse ambigua y llevar la desconfianza al límite, en un juego narrativo que plantea siempre la misma pregunta: ¿quién dice la verdad en un crimen donde todos ocultan algo?

La propuesta no tardó en generar respuesta en el público y la crítica. El sitio web español FilmAffinity publicó opiniones que apuntaron directamente a los ejes temáticos y la ejecución dramática. "Una historia deliciosa y detallada que pone de relieve la venganza, la rabia femenina y el engaño: se filtra en tu psique, cambiando todo lo que creías saber", destaca la plataforma.

Dos o más perspectivas

El enfoque narrativo mantiene en vilo a la audiencia con su doble perspectiva. La presentación simultánea de Anna (Tessa Thompson) y Jack (Jon Bernthal) introduce de inmediato el conflicto. "Cada historia tiene al menos dos versiones. La tuya y la mía, la nuestra y la suya, la de él y la de ella. Lo que significa que siempre hay alguien mintiendo", sentencia la propia Anna en la apertura.

Esta ambigüedad es reforzado por la relación personal de los protagonistas; Anna queda a cargo de la investigación periodística del crimen, pero no oculta su vínculo con la víctima ni su pasado con Jack. El personaje de Jack, por su parte, encarna la figura del detective sospechoso, limitado por un pasado compartido y por pruebas que nunca llegaban a posicionar a ninguno como inocente o culpable.

Las críticas de FilmAffinity subrayan el tratamiento narrativo: "Bernthal y Thompson conducen al espectador a través de una retorcida narración que, sorprendentemente, tira de la fibra sensible y te hace preguntarte si hay alguien en quien puedas confiar".

Desconfianza como eje

La sinopsis refuerza la tesis de un entorno poco fiable y la desconfianza permanente: "Cuando una mujer es asesinada en Blackdown, un pueblo típicamente británico, la presentadora de noticias Anna Andrews se resiste a cubrir el caso". La trama alterna Georgia como locación y Dahlonega como epicentro dramático, siempre con la idea de pueblo pequeño sacudido por un crimen donde la prensa y la justicia compiten en la búsqueda de una verdad latente.

En el elenco también están Pablo Schreiber y a Sunita Mani. Priya (Mani) emerga como la única figura confiable, mientras los protagonistas oscilan entre la complicidad y la traición. La prensa elogia esa química.

El impacto se tradujo en cifras. Llegó el 8 de enero y en días se posicionó entre lo más visto en Netflix.