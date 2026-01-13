Notables figuras del cancionero popular compartirán en San Carlos

Ya se inició ayer la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, en la localidad de San Carlos, donde el fin de semana se llevará el atrayente festival, que contará con importantes figuras del cancionero popular. La actividad está generando propuestas culturales, y talleres.

El lanzamiento oficial tuvo lugar recientemente en la Peña Balderrama, donde autoridades provinciales y municipales, junto a artesanos y artistas, invitaron al público a participar de una de las celebraciones culturales más antiguas y representativas del norte argentino.

El evento se desarrolla del 13 al 18 de enero en la localidad de San Carlos, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, y reúne durante toda la semana a más de 60 artesanos y productores de la región. La propuesta incluye cerámica, textiles, cestería, trabajos en cuero, trenzados, además de productos regionales como quesos, pimentón y comino, todos elaborados en comunidades del valle.

Durante la presentación, el director de Cultura, Gastón Contreras, destacó que la feria cumple 45 años de historia, lo que la convierte en una de las más antiguas del país en su tipo. Remarcó además que el crecimiento del festival se apoya en los oficios artesanales, que no solo preservan la identidad cultural sino que también impulsan el desarrollo económico y turístico de San Carlos y de toda la región.

A lo largo de la semana, la feria ofrece talleres, charlas y clases abiertas destinadas tanto a niños como a adultos, con la posibilidad de experimentar directamente los oficios tradicionales, desde el trabajo en cerámica hasta el tejido en telar, bajo la guía de maestras y maestros artesanos.

Cita obligada

Los artistas presentes coincidieron en destacar el crecimiento sostenido del festival y el valor simbólico que tiene para el folclore y la música popular. Muchos de ellos remarcaron que se trata de una cita obligada dentro del circuito cultural del país, donde la música, la danza y la artesanía se combinan con la identidad y la hospitalidad de los Valles Calchaquíes.

La grilla

El festival se realizará el viernes y sábado próximos, con la siguiente cartelera:

Viernes 16: Q' Lokura, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Angelo Aranda, Daniel Cuevas, Gloria de la Vega, Carrileños, entre otros.

Sábado 17: Ke Personajes, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Tunay, Brenda Sosa, Gaby Morales, Las Calandrias, entre otros.

Desde el área de Turismo se informó que las entradas generales tienen un valor de 35.000 pesos, mientras que las plateas se comercializan desde 80.000. En cuanto a la capacidad de alojamiento, San Carlos contará con un camping habilitado con espacio para unas 800 carpas, piletas, quinchos, baños, duchas y confitería, además de la oferta habitual de hospedajes en la zona.

Funcionarios provinciales subrayaron el carácter federal del evento y su importancia dentro del calendario cultural de Salta, señalando que la feria y el festival no solo convocan a turistas sino que fortalecen el trabajo de los artesanos, generan movimiento económico y consolidan a San Carlos como un destino clave del verano.