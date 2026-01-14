Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su mejor momento: ahora comparten un tatuaje

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul se encuentran viviendo su mejor momento. Los enamorados sellaron su amor con un gran gesto romántico e imborrable: un tatuaje. La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Tulum, México, acompañados de sus amigos más cercanos.

A través de una publicación que compartió días atrás, el deportista mostró como tatuó en su piel un pequeño dibujo hecho por su novia durante sus vacaciones.

Alejándose del hermetismo que había sobre su relación meses atrás, el futbolista gritó su amor a los cuatro vientos con una sentida publicación dedicada a Stoessel. Su enorme gesto fue acompañado con un carrete de imágenes románticas de ambos, con las paradisiacas playas de fondo.

“Que lindo sos. Te amooooo”, escribió su novia en la publicación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul llevaron su amor al siguiente nivel

Los fanáticos enloquecieron cuando vieron que la artista replicó el romántico gesto de su novio, pero en su clavícula.