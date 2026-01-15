Se iniciará hoy el segundo ciclo de La Totora Me Resuena, en Vaqueros

La Totora Espacio Cultural presenta este verano, el ciclo de música La Totora Me Resuena. En esta segunda edición, el ciclo continúa creciendo y ampliando su alcance, este año se despliega entre La Totora Espacio Cultural y el Teatro de la Usina Cultural, con una programación que reúne a algunas de las voces y propuestas más significativas de la música argentina actual.

Dando inicio con la presentación de la cantante y compositora Luciana Jury, hoy, a las 21, en la sala de La Totora Espacio Cultural, en Vaqueros.

Jury posee una voz que, como decía Gabo Ferro, es histórica. Cuando canta, pareciera abrir su corazón para ver qué queda por curar de sí misma: llorando, riendo, bailando y cantando. Ese viaje profundo también lo viven quienes participan del ritual de escucha. El caudal de sentimientos que habita en su voz se viste con un repertorio predominantemente folclórico, pero también popular y sin género, libre de etiquetas.

Una mujer. Una voz. Una guitarra. Un racimo de canciones propias y ajenas. Entradas anticipadas con descuento por WhatsApp: 387 521 5235. Capacidad limitada.

El sábado próximo, a las 21, con Nadia Szachniuk & Mariano Agustoni, presentando Abajo en las Nubes - Música inquieta. Un encuentro donde el paisaje, el territorio y el camino se vuelven sonido.

Abajo en las Nubes propone una exploración musical que parte del folclore para ir más allá: un universo propio, profundo y sensible, donde dialogan la música clásica, el jazz y la memoria. Canciones como mojones de esperanza, ríos que conectan tierras lejanas y un decir que se reinventa en cada nota.

Artistas que también serán parte

Nadia Szachniuk, cantante e intérprete salteña, de amplia trayectoria en folclore, jazz y músicas del mundo. Ganadora de Premios Gardel y Mercedes Sosa.

Mariano Agustoni, pianista y tecladista jujeño, integrante de proyectos fundamentales de la escena actual y músico acompañante de grandes referentes.

Entradas anticipadas con descuento por WhatsApp: 387 521 5235. Será en La Totora Espacio Cultural, en Vaqueros. Capacidad limitada.

Szachniuk actuará el sábado junto a Mariano Agustoni.

La cartelera del domingo 25

El domingo 25 de enero, a las 21, Liliana Herrero presenta en Salta "Fuera de lugar" un disco de ocho canciones profundas que interrogan y dialogan con nuestro presente. La cira será en la Usina Cultural, Juramento y España.

Después de seis años, Herrero vuelve con "Fuera de lugar", un nuevo trabajo discográfico con un decir intenso, urgente y profundamente sensible. El disco propone un repertorio cuidadosamente elegido, con la participación de Pedro Rossi (guitarra), Ariel Naón (contrabajo), Facundo Guevara (percusión) y Mariano Agustoni (piano).

Herrero, respetada y admirada por sus colegas, inició su vida artística como cantante en los años '60. Desde entonces sostiene decisiones estéticas y culturales dedicadas a bucear en nuestras raíces folclóricas, así como de otros géneros musicales, proponiendo un diálogo profundo con las complejidades de los sonidos y tratamientos contemporáneos. De esta manera, propone una forma de interpretación más ligada a la recomposición que a la mera copia fiel de una obra popular en su versión original.

Cierre del ciclo

Cerrando este ciclo, el domingo 8 de febrero, a las 21, llega el notable cantautor santafesino Jorge Fandermole para ofrecer "Tiempo y lugar", junto a Fernando Silva (bajo y violoncello). Entradas en venta en www.vamos.gob.ar

Tiempo y lugar es una nueva edición de canciones de autoría propia, coincidente con el título de una de las obras que integran el repertorio y que resulta especialmente significativa del contexto en que se inscribe esta producción.

El disco incluye doce canciones de temática y género diversos, algunas con rasgos del folclore argentino y latinoamericano, y otras libres de marcas específicas. A diferencia de trabajos anteriores, la sonoridad es austera: voz y guitarra de Fandermole, junto al bajo o violoncello de Silva, con la participación de Juan Quintero y Julio Ramírez, como invitados.