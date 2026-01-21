Yamile Burich vuelve a su Salta natal y el sábado tocará en la Balcarce con "Saltenials Friends"

La saxofonista salteña Yamile Burich, quien tuvo un 2025 inolvidable por obtener los Premio Konex 2025 como solista de Jazz e integrar Los Piojos en su regreso a los escenarios, vuelve a su provincia natal para presentarse este sábado 24, desde la medianoche, en Café del Tiempo (Balcarce 901), en una noche que promete música de alto vuelo junto a Saltenials Friends.

El show comenzará a las 00 horas, con apertura del espacio desde las 19, y las reservas ya se encuentran disponibles únicamente vía WhatsApp al 387-4145516. El valor de la entrada será de $12.000.

Burich, una de las músicas más destacadas de la escena nacional, llega a Salta para ofrecer un repertorio potente y cargado de identidad, acompañada por músicos locales, en un formato íntimo que invita a disfrutar de su particular estilo.

16 shows con Los Piojos

Yamile Burich tuvo un rol protagónico en uno de los regresos más esperados del rock argentino: fue la saxofonista de Los Piojos en su vuelta a los escenarios, además de integrar la formación de Ciro y Los Persas, consolidando su lugar como una figura clave dentro del rock y la música popular argentina.

Yamile Burich y Los Piojos en la gira de la banda de El Palomar.

La cita es en Café del Tiempo, un espacio ya clásico para la música en vivo en la ciudad, que vuelve a apostar por artistas de trayectoria nacional en un fin de semana ideal para los amantes de los shows en vivo.