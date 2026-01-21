Yamile Burich vuelve a su Salta natal y el sábado tocará en la Balcarce con "Saltenials Friends"

inicia sesión o regístrate.
La saxofonista salteña Yamile Burich, quien tuvo un 2025 inolvidable por obtener los Premio Konex 2025 como solista de Jazz e integrar Los Piojos en su regreso a los escenarios, vuelve a su provincia natal para presentarse este sábado 24, desde la medianoche, en Café del Tiempo (Balcarce 901), en una noche que promete música de alto vuelo junto a Saltenials Friends.
El show comenzará a las 00 horas, con apertura del espacio desde las 19, y las reservas ya se encuentran disponibles únicamente vía WhatsApp al 387-4145516. El valor de la entrada será de $12.000.
Burich, una de las músicas más destacadas de la escena nacional, llega a Salta para ofrecer un repertorio potente y cargado de identidad, acompañada por músicos locales, en un formato íntimo que invita a disfrutar de su particular estilo.
16 shows con Los Piojos
Yamile Burich tuvo un rol protagónico en uno de los regresos más esperados del rock argentino: fue la saxofonista de Los Piojos en su vuelta a los escenarios, además de integrar la formación de Ciro y Los Persas, consolidando su lugar como una figura clave dentro del rock y la música popular argentina.
La cita es en Café del Tiempo, un espacio ya clásico para la música en vivo en la ciudad, que vuelve a apostar por artistas de trayectoria nacional en un fin de semana ideal para los amantes de los shows en vivo.