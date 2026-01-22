PUBLICIDAD

Espectáculos

Una interesante tarde de cine para compartir en familia

Nueva función en la Casona de Castañares, con entrada gratuita.
Viernes, 23 de enero de 2026 00:17
La Municipalidad lleva adelante durante enero el ciclo "Tardes de Cine", una propuesta destinada a acercar el cine a los barrios y promover el acceso a actividades culturales para niños y familias durante la temporada de verano. Las funciones se realizan con entrada libre y gratuita, tanto en salas como en espacios al aire libre, ofreciendo una alternativa recreativa para disfrutar durante las vacaciones.

En el inicio del ciclo ya se llevaron adelante las dos primeras funciones en el Anfiteatro Alto La Viña y en la Casona de Castañares, que contaron con el acompañamiento y una gran concurrencia de vecinos, quienes se acercaron a disfrutar de una linda tarde de cine en familia.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, destacó la propuesta y señaló: "Es una actividad muy esperada por los chicos. Hoy semana vamos a estar a las 17 horas en la Casona de Castañares, en la zona norte. Es una opción ideal para estas vacaciones, para que las familias se acerquen, disfruten y compartan una tarde diferente. Solo hay que acercarse y disfrutar del cine que lleva la Municipalidad". La funcionaria adelantó que el ciclo continuará recorriendo distintos espacios de la ciudad durante la próxima semana, con el objetivo de llegar a más barrios y acercar propuestas culturales gratuitas a la comunidad.

