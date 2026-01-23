Wanda contó por qué mostró conversaciones con Icardi

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de retomar públicamente su enfrentamiento con Mauro Icardi, esta vez a partir de un cruce directo en redes sociales que incluyó la difusión de conversaciones privadas y una serie de descalificaciones que reavivaron la tensión entre ambos.

Tras la publicación de los chats, la empresaria y conductora habló en vivo con el programa Sálvese quien pueda (América) a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde explicó los motivos que la llevaron a exponer esos mensajes. Según señaló, su intención fue desmentir las afirmaciones del futbolista, quien había asegurado que no existía contacto entre ellos después de la separación.

"Respondí lo que a mí me parece, y lo que dije, es. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa", afirmó. Aclaró además que nunca intentó instalar versiones sobre el contenido de las charlas, sino simplemente demostrar que el diálogo existía. "Yo nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni de lo que se habló ni de lo que no se habló", sostuvo.

Durante la entrevista, Wanda se mostró molesta por los calificativos que Icardi le dedicó públicamente y consideró que lo más grave fueron "las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentira". Pese a ello, evitó profundizar y dio por cerrada la polémica: "No tengo más nada para decir. Está todo en mi Instagram".

Respondió con ironía

Ante la consulta de un panelista sobre los insultos que recibió, entre ellos "manzana podrida" y "rata", respondió con ironía y tono distendido, aludiendo a expresiones que, según deslizó, formaban parte del trato íntimo que tenían como pareja. "No sé, me decía 'cara de rata' en la intimidad, así que debo tener cara de hámster", comentó entre risas.

También fue consultada por los dichos del delantero del Galatasaray sobre su rol en MasterChef Celebrity, a lo que respondió que se limita a cumplir con su función dentro del programa. "Yo soy funcional al programa. Pregunto lo que dice el guion. No tengo la culpa de que haya participantes que tuvieron relación entre ellos", remarcó, en referencia a los comentarios de Icardi sobre el reality.

Por último, cuando le mencionaron una de las frases más polémicas del intercambio, vinculada a un comentario sobre Eugenia "la China" Suárez, fue tajante: "Eso es un montón. Me da asco".

La reaparición pública de Wanda se dio en un contexto de fuerte exposición mediática, luego de que ambos volvieran a llevar su conflicto al plano público, dejando de lado el perfil más reservado que habían adoptado en etapas anteriores, cuando la disputa se concentraba en el ámbito legal. La difusión de chats, las acusaciones cruzadas y las declaraciones televisivas reactivaron una confrontación que volvió a instalarse con fuerza.