Una cita emotiva donde se recordará a una de las grandes del canto popular

Qué noche emotiva, llena de recuerdos y excelente música, se espera en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460. Se rendirá un sentido homenaje a la notable cantante Melania Pérez, quien falleció hace algunas semanas en Buenos Aires. Los artistas, familiares y amigos conmemorarán la obra y la memoria de una de las grandes voces del folclore argentino. Hoy, a partir de las 21 horas, se vivirá el espectáculo Melania Eterna.

La propuesta, organizada por artistas, músicos, familiares y amigos de la cantora, junto a la Secretaría de Cultura, se realizará con entrada libre y gratuita. El homenaje estará atravesado por la emoción, el recuerdo y la música como forma de agradecimiento a su legado artístico, cultural y social.

A lo largo de la noche, el escenario reunirá a: Tono Vaca, Laura Serrano, Gogui Barbosa Quinteto, Milaipa, Victoria Cataldi, Mariana Gutiérrez, Lucía Guanca, Riqui Zarra, Arturo Botelli, Sandra Aguirre, Graciela Merelas y Mario Salim, junto a los músicos Marcelo Mena, Pablo Maraglia y Carlos Vargas, quienes recorrerán distintos pasajes del cancionero popular vinculados a la trayectoria de Melania, en un diálogo sensible entre generaciones y estilos.

Desde muy joven

Reconocida por sus pares y por el público como una de las voces fundamentales del folclore de todos los tiempos, Melania inició su camino artístico en la adolescencia junto al conjunto Las Voces Blancas, experiencia que la llevó a obtener el Premio Revelación en el Festival de Cosquín. Más tarde fue convocada por el Cuchi Leguizamón para integrar el histórico conjunto Vale Cuatro y, ya en los años ochenta, formó el Dúo Herencia junto a Icho Vaca, con quien alcanzó el Premio Consagración de Cosquín en 1981, consolidando además una valiosa labor como arregladora que definió un estilo propio e irrepetible.

Dueña de una ductilidad que le permitió transitar desde los cantos populares más arraigados hasta las complejidades que fue adquiriendo con el tiempo la música criolla de la mano de sus grandes creadores, Melania se destacó también por una sensibilidad profunda que atravesó su obra y su vida. Esa impronta se refleja en su primer trabajo solista, Luz del Aire, con un repertorio nutrido por autores como César Perdiguero, Tejada Gómez, Manuel Castilla, Eduardo Falú y el propio Cuchi Leguizamón. En 2002 grabó, bajo la producción de León Gieco, Igual que el agua… cantando, disco ternado a los Premios Gardel como mejor intérprete femenina de folclore. Un año después llevó su canto bagualero a escenarios de Francia y España junto a Dino Saluzzi y Juan Falú, y más adelante presentó La Flor del comprendimiento, un homenaje a la madre tierra, donde conviven lo simple y lo complejo, lo dolido y lo gozado como un verdadero tesoro artístico.

Este espectáculo homenaje se inscribe en una línea de respeto y coherencia con los reconocimientos que la artista recibió en vida. En ese sentido, el 17 de noviembre de 2023 ya se había realizado un homenaje a Melania Pérez en la Casa de la Cultura de la Provincia, ocasión en la que se llevó adelante un reconocimiento conjunto a Melania Pérez y a Antonio "Tono" Vaca, dos referentes centrales de la música popular salteña, con un recorrido por el cancionero popular acompañados por grandes artistas.

Desde el organismo provincial se viene trabajando de manera sostenida en poner en valor a figuras fundamentales de la cultura local, como: Daniel Toro, Jaime Dávalos, Sara San Martín, Antonio Nella Castro, Raúl Aráoz Anzoátegui, José Juan Botelli y Eduardo Falú.

Melania Eterna propone a los salteños un acto de memoria colectiva, un gesto de gratitud y una reafirmación de la vigencia de una voz que continuará resonando en la diversidad cultural del país.