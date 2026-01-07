La emoción de Moria Casán al hablar de sus 80 años: “Me admiro a mí misma”

A meses de cumplir 80 años, Moria Casán atraviesa un presente activo y cargado de proyectos. En plena temporada teatral con Cuestión de género en el Teatro Metropolitan, al frente de su programa matutino por eltrece y con una serie sobre su vida en camino, la diva se permitió una pausa emotiva para reflexionar sobre el paso del tiempo.

La charla se dio durante una entrevista con Ángel de Brito en el programa Ángel responde, que se emite por Bondi Live. Allí, al ser consultada por el cumpleaños que celebrará el próximo 16 de agosto, Moria no pudo contener la emoción.

“No puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco todo”, expresó con la voz entrecortada. “Es mucha vida. Me parece maravilloso cumplir 80, no sé por qué me agarró este ataque”, agregó, visiblemente conmovida.

Durante el intercambio, De Brito destacó el momento personal y profesional que atraviesa la conductora, subrayando que llega a esta etapa “con salud, familia, amor y éxito”, algo que, según él, explica el impacto emocional que le generó el número.

Lejos de esquivar la introspección, Moria fue directa: “No lo puedo creer y además yo misma me admiro”. Y cerró con una reflexión que resume su vínculo con el público: “La gente percibe cuando algo es genuino. Yo entretengo hace más de 50 años, hago reír. Lo que me emociona de mí es eso: mi resistencia”.