Daniel Ceballos, en el Museo Instrumento

El destacado folclorista Daniel Ceballos presentará su espectáculo el jueves 5 de febrero, en el Museo del Instrumento (Vicente López 359), donde ofrecerá sus nuevas obras. La velada contará además con invitados especiales, como: Robustiano Figueroa Reyes, Letana, Jonathan Nava, entre otros. El inicio de la velada folclórica está previsto para las 21.30 horas. Invitado; Robustiano Figueroa Reyes, dúo Vitali-Brizuela, Letana, Jonathan Nava.

"En esta ocasión estaré con voz y guitarra emocionándolos con la nostalgia de aquellas grandes obras de diversos autores y compositores, entre ellos: Eduardo Falú, Juan Carlos Dávalos, Ariel Petrocelli, José Ríos, Daniel Toro, Lito Nieva, José Gallardo, Horacio Guarany, entre tantos", adelantó Ceballos.

Hablar de Daniel Ceballos, es contar una parte del viejo cancionero popular, además de sus poesías, canciones, y composiciones "En general me considero un buceador permanente de la memoria de los abuelos dormidos, dificilmente halla un paraje en el Valle de Lerma donde mi voz no se halla escuchado, a través de la canción o de la radiofonía", destacó el cerrillano.

Ceballos es de esos artistas que lograron emparentarse con lo más distinguido y selecto del folclore nacional, así fue que en 2004 llegó al disco por primera vez junto al recordado maestro Lito Nieva (integrante fundador de Los Nombradores, Los Haravicus y armonizador de tantos grandes). "Fue entonces cuando grabé 15 temas de mi creación en letra y música. Siempre tuve una gran admiración por Lito, y reconozco en él un poco al mentor de aquel trabajo musical", aseveró el cantor folclórico.