Un clásico de Campanella, con Soledad Villamil y Ricardo Darín, al aire libre

En la continuidad del ciclo de cine Los Martes, este mes se exhiben películas al aire libre, en la pantalla de la plaza de la Usina Cultural, en España y Juramento.

En febrero habrá historias de amor. Risas y lágrimas, desafíos en las que el amor es el motor. En su edición verano, el ciclo de alta calidad propone una selección para disfrutar en pareja, solos o con amigos, o con la familia. La cita es libre y gratuita.

"Badur Hogar", de Rodrigo Moscoso, fue la primera estación el martes pasado, con gran concurrencia de público en una jornada especial de cine salteño.

Y este 10 de febrero, a las 20, es el turno de "El mismo amor, la misma lluvia", del multipremiado Juan José Campanella.

Las funciones son al aire libre, pero en caso de lluvia, se pasa al auditorio.

La pareja del Oscar

La película argentina del 2009 ganadora del Oscar 2010, "El secreto de sus ojos", y que transcurre en la dictadura, tuvo un antecedente.

Del mismo director y con la misma pareja protagonista "El mismo amor, la misma lluvia" fue estrenada en 1999, con dos de los actores más reconocidos de la escena latina, y que entonces tenían mucho por delante.

Juan José Campanella convocó a Ricardo Darín y a Soledad Villamil, y también a un siempre efectivo Eduardo Blanco, a Graciela Tenembaum, Magela Zanotta y a Rodrigo de la Serna, al enorme Ulises Dumont, entre otros grandes intérpretes argentinos, que con el tiempo crecerían aún más artísticamente.

La trama

Argentina, años 80. La represión del gobierno militar, la guerra de las Malvinas, el retorno de la democracia, la crisis económica y la llegada de Menem al poder son el telón de fondo de la historia de Jorge y Laura.

Él es un escritor y periodista que no es capaz de comprometerse con lo que cree. Escribe cuentos y críticas para una revista. Abandona a un amigo periodista por miedo a las represalias.

Ella es una camarera que espera el regreso de su novio, un artista del que hace tiempo que no tiene noticias. Se conocen y no tardan en vivir juntos, pero la convivencia se deteriora… Se separan. Pasan casi dos décadas y ese amor sigue, y sus vidas también.

El ciclo Los Martes

Los Martes es un ciclo organizado por Audiovisuales de Cultura, y ha tenido una continuidad muy saludable. En el marco de Vacaciones en Cultura, ofrece proyecciones al aire libre, en la Usina Cultural. Tiene como premisas la calidad de las propuestas y ser un lugar de encuentro entre el público y esas producciones que muchas veces no tienen espacios en el circuito habitual de cine comercial.