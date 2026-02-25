Marzo: el ciclo “Los Martes” presenta cine hecho por mujeres en la Usina Cultural

En el mes en que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el ciclo Los Martes propone una programación especial con películas dirigidas por realizadoras argentinas. Las funciones serán en doble horario en el Auditorio de la Usina Cultural, con entradas a $4.950.

Bajo el nombre “Los Martes por Mujeres”, la cartelera de marzo incluirá títulos dirigidos por Laura Casabé, Lorena Muñoz, María Laura Berch, Laura Chiabrando y Valentina Llorens. Las entradas pueden adquirirse a través de www.vamos.gob.ar o en la boletería de la Usina Cultural el mismo día de cada función.

El ciclo es organizado por la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Provincia y ofrece una alternativa a las salas comerciales, con cine local, nacional e internacional a precios accesibles. Durante enero y febrero, la edición “verano” convocó a cientos de personas en funciones gratuitas al aire libre.

La programación de marzo

Martes 3: A las 19 se proyectará La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando. La historia sigue a Eva, quien atraviesa un hecho inesperado que transforma su percepción y tensiona su universo familiar.

A las 21 será el turno de La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, que narra la historia de tres amigas en el verano de 2001 y el vínculo que las une con un amor de la infancia, atravesado por la magia y los secretos.

Martes 10: A las 19 se repetirá La Virgen de la Tosquera.

A las 21 se proyectará Suerte de Pinos, de Lorena Muñoz, ambientada en un pequeño pueblo del norte de España donde un doble femicidio ocurrido 70 años atrás vuelve a salir a la luz durante una celebración tradicional.

Martes 17: A las 19 se podrá ver Suerte de Pinos.

A las 21 se proyectará nuevamente La noche sin mí.

Martes 24: A las 19 se presentará La casa de Argüello, de Valentina Llorens, con entrada gratuita. El documental reconstruye la historia de una familia atravesada por la última dictadura militar, a partir del hallazgo de los restos de un familiar desaparecido.

A las 21 volverá a proyectarse La Virgen de la Tosquera.

Martes 31: A las 19 se exhibirá La noche sin mí.

A las 21 cerrará el ciclo Suerte de Pinos.

Con esta propuesta, el ciclo Los Martes pone el foco en miradas femeninas que abordan temas como la memoria, la identidad, los vínculos familiares y las violencias, en una programación que busca ampliar el acceso al cine y generar espacios de reflexión a través del arte.