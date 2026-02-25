Cafayate late con la nueva edición de la Serenata con una grilla de primer nivel

La Serenata a Cafayate 2026 se realizará en el tradicional predio de la Bodega Encantada, reafirmando su lugar como uno de los festivales más emblemáticos de la música popular argentina.

Uno de los anuncios más celebrados fue la participación del Chaqueño Palavecino, quien se subirá al escenario mayor en la madrugada del sábado 28 de febrero, cumpliendo con su clásico ritual de cantar hasta el amanecer. Su presencia refuerza el carácter identitario del evento y se suma a una grilla que promete estar a la altura de la expectativa.

Con más de medio siglo de historia, la Serenata a Cafayate se consolidó como mucho más que un festival musical: es un motor económico y turístico que combina música, tradición, vinos y gastronomía regional. Cada edición no solo rinde homenaje a las raíces folclóricas argentinas, sino que además genera un fuerte impacto en la hotelería, la gastronomía y la vitivinicultura local.

La primera noche, prevista para mañana, contará con las actuaciones de: Los Nocheros, Jorge Rojas, Ahyre y Sergio Galleguillo, acompañados por Jacinta Condori, Luceros del Alba, Dionisíacos, Daniel D'Amico, Karvankas y Raúl Rogelio Guantay. También formarán parte de la velada el Ballet Sol Calchaquí, el Ballet El Algarrobal y el ganador del Pre-Serenata, en una apertura que combina figuras consagradas con expresiones locales.

La segunda noche reunirá a El Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar, junto a Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Ángelo Aranda, Lautaro D'Amico y Lorena Carpanchay. La programación se completa con Ecos de Mi Tierra, el Ballet Rescatando Mis Raíces, el Ballet Alma Fuerte y el ganador del Pre-Serenata, reforzando el espacio para nuevas voces y danzas tradicionales.

El cierre será el sábado 28 de febrero con una grilla encabezada por El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán y Los Tekis, además de Canto 4, Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chávez, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco. También subirán al escenario el Ballet Horizontes, el Ballet Pueblo Mío y el ganador del Pre-Serenata, en una noche que promete celebrar el folklore en todas sus expresiones.

El desafío ahora será redoblar la apuesta para una edición que promete ser histórica, con la mirada puesta en que la Serenata siga siendo esa cita obligada donde el folclore, los paisajes y la identidad de los Valles se encuentran bajo las estrellas de Cafayate.

Como cada año, miles de personas se dan cita en Cafayate para vivir una experiencia única que combina música, identidad, encuentro y tradición.

Eran los tiempos de un Cafayate romántico, cantor y enamorado de las puras bellezas de la música. Su gran creador fue Don Arnaldo Etchart. En 1974 se realizó por primera vez la Serenata. Desde 1976, el festival se ubicó en el ámbito natural de una vieja bodega, la que actualmente se denomina la Bodega Encantada. Además, siempre se debe destacar el gran aporte de César Fermín Perdiguero, un luchador permanente en la historia de esta convocatoria popular.

Según los cafayateños, cuando llega febrero la Bodega Encantada (predio donde se realiza el festival) "pone en libertad los duendes de la guitarrería, las dormidas esencias de la canción que se esparcen por todo el Valle como la convidadora señal del tiempo de la Serenata".

La Serenata a Cafayate cuenta con una canción que la identifica: La serenateña, compuesta por Yuyo Montes. La versión más conocida de esta canción es interpretada por el Chaqueño Palavecino. También han realizado sus versiones Los Nocheros y otros artistas folclóricos.