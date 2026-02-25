Al menos 37 muertos y decenas de desaparecidos por las fuertes tormentas en Brasil

El estado de Minas Gerais vive horas dramáticas tras un temporal feroz que ya dejó al menos 37 muertos, más de 30 desaparecidos y 400 evacuados. Las lluvias, que comenzaron el lunes por la tarde, provocaron desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias ciudades, especialmente en Juiz de Fora y Ubá.

Según el último parte oficial, 30 personas murieron en Juiz de Fora y 7 en Ubá, según EFE.

El cuerpo de bomberos confirmó que todavía busca a decenas de desaparecidos, mientras la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

La situación es crítica en Juiz de Fora, donde la alcaldía informó que este es el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con 584 milímetros de agua acumulada, el doble de lo habitual para el mes. El terreno accidentado, con cerros y valles, agravó el impacto de la tormenta.

Calles inundadas y autos flotando: las impactantes imágenes de las inundaciones en Brasil. (Foto: captura de video X/@claysonfelizola).

Uno de los barrios más golpeados es Parque Burnier. Allí, los bomberos reportaron 17 personas desaparecidas, entre ellas más de cinco chicos. Nueve vecinos lograron ser rescatados con vida y fueron trasladados al Hospital de Emergencias.

El río Paraibuna y sus arroyos se desbordaron, anegando calles y dejando barrios enteros bajo el agua. Puentes y pasos subterráneos que conectan los barrios con el centro de Juiz de Fora están cerrados, y hay árboles caídos que complican aún más la situación.

En un video difundido en redes sociales, la alcaldesa Margarida Salomão (PT) confirmó que hubo al menos 20 deslizamientos de tierra en la ciudad. La funcionaria decretó el estado de calamidad pública ante la “gravísima situación” por las precipitaciones “intensas y persistentes”.

El temporal comenzó en la tarde del lunes, en una región de valles cercana al límite con el estado de Rio de Janeiro. “Los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, dijo Salomao.

El pronóstico no trae alivio: se esperan más lluvias para las próximas horas, lo que mantiene en vilo a toda la región.

Más de 400 evacuados y un operativo de rescate contrarreloj

Las autoridades informaron que más de 400 personas debieron abandonar sus hogares y buscan refugio en centros de evacuados. Los equipos de rescate trabajan sin descanso para encontrar sobrevivientes entre los escombros y asistir a los damnificados.

“Las acciones se concentran en la localización de víctimas y el retiro de habitantes de áreas de riesgo”, indicó el teniente Henrique Barcellos, portavoz de los bomberos de Minas Gerais.

En redes sociales circulan imágenes de rescatistas trabajando con excavadoras en zonas sepultadas por la tierra, con viviendas completamente destruidas.

La tragedia golpea a una región que ya venía sufriendo por las lluvias, pero que ahora enfrenta una emergencia sin precedentes. El temor crece ante la posibilidad de nuevos deslizamientos y el aumento del caudal de los ríos.