21°
25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
El Tala
Crimen de Natalia Cruz
Chevrolet
Copa Argentina
martes de mujeres
Inflación
literatura
Espectáculos

Chayanne deslumbra en el primer show de su gira en Argentina

Con un Movistar Arena con entradas agotadas, el cantante dio inicio a su serie de seis conciertos en Buenos Aires, en el marco de su Bailemos Otra Vez Tour 2026.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 11:34
El ídolo puertorriqueño Chayanne coronó una noche inolvidable en su primer show en el Movistar Arena este martes, donde hizo vibrar y bailar a su público argentino con sus éxitos más aclamados.

El cantante regresó al país después de cinco años sin visitar para traer su gira mundial “Bailemos otra vez Tour 2026” el próximo 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena y el 13 de marzo en el gran estadio Vélez.

Cómo fue su primer show en Buenos Aires

Con la vital energía, romanticismo y baile sin igual que lo caracterizan, Chayanne deslumbró en una noche sold out donde cantó clásicos como “Torero”, “Salomé” y “Dejaría Todo”, y nuevos éxitos como “Bailando bachata”. 

Acompañado por un gran equipo de bailarines que seguían sus pasos, el puertorriqueño dejó en claro por qué se consagró como uno de los íconos más grandes de la música latina.

 

 

Además de sus clásicos, el artista cantó sus nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, que se entrelazaron con himnos de su carrera como “Un siglo sin ti” y “Provócame”, llegando a los corazones de las varias generaciones presentes en el recinto.

La gira Bailemos Otra Vez Tour continuará en el Movistar Arena los días 25 de febrero y el 1, 4 y 7 de marzo, todas funciones con localidades agotadas.  Además, tendrá una fecha sold out en el Estadio Vélez Sarsfield el 13 de marzo.

Con una larga trayectoria en la música y más de 50 millones de álbumes vendidos, Chayanne dejó en claro porqué es uno de los artistas que trascienden el tiempo con sus melodías.

