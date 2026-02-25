Chayanne deslumbra en el primer show de su gira en Argentina

El ídolo puertorriqueño Chayanne coronó una noche inolvidable en su primer show en el Movistar Arena este martes, donde hizo vibrar y bailar a su público argentino con sus éxitos más aclamados.

El cantante regresó al país después de cinco años sin visitar para traer su gira mundial “Bailemos otra vez Tour 2026” el próximo 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena y el 13 de marzo en el gran estadio Vélez.

Cómo fue su primer show en Buenos Aires

Con la vital energía, romanticismo y baile sin igual que lo caracterizan, Chayanne deslumbró en una noche sold out donde cantó clásicos como “Torero”, “Salomé” y “Dejaría Todo”, y nuevos éxitos como “Bailando bachata”.

Acompañado por un gran equipo de bailarines que seguían sus pasos, el puertorriqueño dejó en claro por qué se consagró como uno de los íconos más grandes de la música latina.

Además de sus clásicos, el artista cantó sus nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, que se entrelazaron con himnos de su carrera como “Un siglo sin ti” y “Provócame”, llegando a los corazones de las varias generaciones presentes en el recinto.

Con una larga trayectoria en la música y más de 50 millones de álbumes vendidos, Chayanne dejó en claro porqué es uno de los artistas que trascienden el tiempo con sus melodías.