VIDEO. Un colectivo chocó y desbarrancó en una ruta de Perú: al menos 37 muertos

Al menos 37 personas fallecieron tras la caída de un ómnibus por un abismo en una zona rural de la región de Arequipa, en el sur de Perú.

El autobús sufrió el accidente durante la madrugada a la altura del kilómetro 780 de la ruta Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, tras aparentemente chocar contra una camioneta.

Al respecto, el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró que las autoridades informaron inicialmente que las víctimas mortales eran 17, pero con el paso de las horas esa cifra aumentó a 37.

"Lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar (del accidente) y un fallecido en el centro de salud Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva, porque el personal de bomberos ha llegado hasta el lugar", sostuvo Oporto.

El funcionario reiteró que las autoridades regionales creen que "esa es lamentablemente la cifra definitiva" y que "igualmente 14 heridos son atendidos en el hospital de Camaná y cuatro ya están siendo derivados hacia Arequipa".

El vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa, la capital regional.

El Gobierno de Arequipa dijo que el accidente se produjo en la bajada del Puente de Ocoña. Añadió que se ha dispuesto la movilización de ambulancias y el refuerzo del personal asistencial "para garantizar una respuesta oportuna al lamentable suceso".

Los accidentes de este tipo son habituales en las rutas de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía. Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tránsito.