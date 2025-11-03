Conmoción en México por el asesinato de un alcalde

Violencia sin fin. Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), mientras el funcionario se encontraba en un Festival de Velas por la tradicional Noche de Muertos.

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que Manzo Rodríguez fue atacado alrededor de las 20 hora local (23 hora argentina del sábado) en la plaza principal de Uruapan, conocida como Pérgola Municipal, donde convivía con cientos de uruapenses, entre ellos varios niños, en el tradicional encendido del Festival de Velas.

Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó "con absoluta firmeza" el asesinato de Manzo Rodríguez, y aseguró que su Gobierno reforzará la estrategia de seguridad y garantizará que no haya impunidad en el caso.

El alcalde recibió seis tiros y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida. Un funcionario cercano al político, también resultó herido y su estado de salud es grave.

En tanto, escoltas de Manzo Rodríguez abatieron en la plaza a uno de los sicarios y detuvieron a dos más, quienes ya son investigados para determinar a qué cartel del narcotráfico pertenecen.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó el abatimiento de uno de los agresores y el arresto de los otros dos.

"Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune", informó el Gabinete de Seguridad.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan 'el del Sombrero'.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.