Napoli sin TACC: Primer restaurante 100% gluten free en Salta

En abril de 2024 nace en Salta Napoli sin TACC, como una alternativa válida para la población celíaca, largamente descuidada en todo el país a pesar de la legislación vigente. “Se trató de una apuesta arriesgada, dice Ricardo Sarain, propietario del mismo, ya que hay otros locales que ofrecen opciones sin gluten pero ninguno es 100% sin gluten”. “De ahí que el desafío fue, con un harinas e ingredientes sin gluten, crear una cocina que satisfaga tanto a los celíacos como a los acompañantes de los mismos. Y eso lo logramos ampliamente”, agrega.

Foto: Javier Rueda

La estadística indica que 1 de cada 100 habitantes en Argentina tiene celiaquía. La Ley Celíaca (N°26.588) establece regulaciones, pero como siempre pasa, no se cumplen a raja tabla. En Salta una ordenanza establece la obligatoriedad de platos celiacos, pero solo para locales con capacidad mayor a 50 personas.

Foto: Javier Rueda

“Los celíacos, dice Sarain, debemos andar con nuestro tuper o lonchera a todas partes. No podemos comer pizzas, empanadas, panes. Y siempre nos pasa que vamos a un lugar y miramos como comen los otros, lo cual me parece un acto de discriminación. Quisimos ser una alternativa contundente y dar la tranquilidad de que en nuestro local NADA es con gluten. Los condimentos, quesos, harinas, especias, todo es sin gluten. De ahí que no solo no hay contaminación cruzada en nuestra cocina sino que tampoco la hay en los utensillos ni en las manos del mozo que sirve la comida”.

Foto: Javier Rueda

Elegido por salteños y visitado por turistas de todo el mundo, Napoli sin TACC se ha tomado en serio lo de la contaminación cruzada ya que la enfermedad celíaca tiene niveles, y en los más altos la más mínima contaminación puede ocasionar serios problemas de salud dado que los celiacos no pueden digerir el gluten, lo que termina por debilitar el sistema inmunológico.

Foto: Javier Rueda

Napoli sin Tacc ofrece 10 variedades de pizzas, empanadas salteñas, tacos, sándwiches, pastas, milanesas, todo con producción propia. ”Somos una familia de celíacos, y cocineros todos, así que constantemente nos esforzamos en mejorar nuestros productos, ya que sabemos muy bien qué y cómo cocinarnos.”, expresa Sarain.

Foto: Javier Rueda

El lugar es pequeño “pero de corazón grande” y se respira un aire familiar donde la tranquilidad de la certeza de la no contaminación y la música lounge invitan a quedarse a charlar. “No somos empresarios, somos una familia, y tratamos de ser muy prolijos con lo que hacemos y nuestras finanzas ya que nos tocó una época muy compleja. Lo que nos mueve es la función social que cumplimos y que la gente reconoce con gratitud”, finaliza Sarain.

Foto: Javier Rueda

En Pueyrredón 594, con fuerte presencia en las redes, Napoli sin TACC ofrece comida 100% sin TACC (gluten free) para consumir en el local, envíos y aplicaciones de delivery. Si Ud. es celíaco, ya sabe dónde acudir.