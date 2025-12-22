Tiroteo en Sudáfrica deja nueve muertos

Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo.

La dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica iniciaron ayer un operativo de búsqueda para dar con una docena de sospechosos. "Se reporta que unos 12 sospechosos abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar", indicó la Policía.

La portavoz de la Policía, Brenda Muridili, afirmó que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir atención urgente. "El motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación", añadió.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día. El último tiroteo de estas características ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando once personas murieron en un bar en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica.