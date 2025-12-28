Duros ataques rusos en Ucrania antes de la reunión entre Trump y Zelensky

Rusia lanzó ayer fuertes ataques contra Kiev y regiones ubicadas en el noreste y el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos tuvieron también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con 500 drones y 40 misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinzhal, señalaron los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de departamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados. A ello se suman unos 320.000 hogares que se han quedado sin calefacción.

Consecuencias en Polonia

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelensky mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbás y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad para Kiev.

Zelenski, en EEUU

Este viernes el presidente ucraniano anunció que viajará a Florida (EEUU) para reunirse con Trump y debatir el borrador del plan de paz así como las garantías de seguridad que podría prestar Washington.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Zelensky declaró ayer que la reunión que mantendrá hoy con Trump es "muy importante". Afirmó, poco después de llegar a Canadá, que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles".

"Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere la paz", declaró.

Intensa actividad diplomática

En las últimas horas, Zelensky ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática de cara a la reunión que mantendrá con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El viernes, Zelensky mantuvo conversaciones telefónicas con el premier canadiense Mark Carney; con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La reunión entre Zelensky y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.