4 de Diciembre
Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta
caso jimena Salas
Internacionales

Bolivia anuncia "aranceles cero" para la tecnología

Paz impulsa eliminar tributos a los productos importados.
Jueves, 04 de diciembre de 2025 01:55
Paz enviará la propuesta a la Asamblea Legislativa. EFE
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció ayer que su Gobierno eliminará los aranceles de importación para toda la tecnología que no se produce en Bolivia a fin de abaratar costos, frenar el contrabando y "dar un salto al siglo XXI" en el acceso a los dispositivos electrónicos.

Durante un acto oficial en la ciudad de Oruro, el mandatario resaltó que la futura norma permitirá que celulares, computadoras y otros equipos electrónicos ingresen al país sin pago de aranceles, siempre y cuando sean registrados formalmente. "Ya no vas a tener que meter teléfonos celulares de contrabando ni computadoras. Lo que no se produce en Bolivia tendrá cero arancel. Se va a poder introducir tecnología de manera tranquila", afirmó.

Estrategia

Según Paz Pereira, este cambio no solo ayudará a modernizar el comercio formal, sino que forma parte de una estrategia más amplia orientada a desmantelar las redes de corrupción en las fronteras, ya que en el actual sistema aduanero proliferan puntos de control irregulares y comerciantes y ciudadanos son sometidos a extorsiones y decomisos arbitrarios.

Agregó que el Gobierno elaborará una lista oficial de los productos tecnológicos que califican para el beneficio.

La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa en los próximos días como parte de un amplio paquete de reformas tributarias y aduaneras, anunciadas recientemente y orientadas a dinamizar la economía.

 

