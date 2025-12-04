Bolivia anuncia "aranceles cero" para la tecnología

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció ayer que su Gobierno eliminará los aranceles de importación para toda la tecnología que no se produce en Bolivia a fin de abaratar costos, frenar el contrabando y "dar un salto al siglo XXI" en el acceso a los dispositivos electrónicos.

Durante un acto oficial en la ciudad de Oruro, el mandatario resaltó que la futura norma permitirá que celulares, computadoras y otros equipos electrónicos ingresen al país sin pago de aranceles, siempre y cuando sean registrados formalmente. "Ya no vas a tener que meter teléfonos celulares de contrabando ni computadoras. Lo que no se produce en Bolivia tendrá cero arancel. Se va a poder introducir tecnología de manera tranquila", afirmó.

Estrategia

Según Paz Pereira, este cambio no solo ayudará a modernizar el comercio formal, sino que forma parte de una estrategia más amplia orientada a desmantelar las redes de corrupción en las fronteras, ya que en el actual sistema aduanero proliferan puntos de control irregulares y comerciantes y ciudadanos son sometidos a extorsiones y decomisos arbitrarios.

Agregó que el Gobierno elaborará una lista oficial de los productos tecnológicos que califican para el beneficio.

La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa en los próximos días como parte de un amplio paquete de reformas tributarias y aduaneras, anunciadas recientemente y orientadas a dinamizar la economía.