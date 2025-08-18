¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

alerta del anmat
jorge maestro
pelea entre mujeres
Torneo de fútbol
Zelenski
Convocados
Central Norte
alerta del anmat
jorge maestro
pelea entre mujeres
Torneo de fútbol
Zelenski
Convocados
Central Norte

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Líderes europeos y Zelenski se reúnen con Trump en Washington

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue el primero en llegar, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Lunes, 18 de agosto de 2025 14:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Líderes europeos y el primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunían este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Notas Relacionadas

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue el primero en llegar, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajarían a Washington este lunes para conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Ucrania entró a la Casa Blanca poco después de las 14:15, hora argentina.

El canciller alemánFriedrich Merz, es otro de los participantes, además del presidente finlandésAlexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)Mark Rutte.

“Queremos ponerle fin a esta guerra por medios diplomáticos y esperemos que la paz dure”, expresó Zelenski a poco de comenzada la rueda de prensa.

A su turno, Trump afirmó que terminó con seis guerras y “esta no es la más fácil” para responder rápidamente por qué su esposa Melania le escribió al presidente Vladímir Putin, de quien opinó que “quiere terminar con esta guerra”.

“Ella quiere a los niños probablemente más que a mí. Le espanta que estén muriendo y eso la llevó a escribir”, comentó Trump de Melania.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD