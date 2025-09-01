¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Fentanilo contaminado
El clima en Salta
CAUSA PAMI
Eliminatorias Mundial 2026
guerra entre Irán e Israel
caso de los audios
Afganistán
Donald Trump
Calendario de feriados
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Fentanilo contaminado
El clima en Salta
CAUSA PAMI
Eliminatorias Mundial 2026
guerra entre Irán e Israel
caso de los audios
Afganistán
Donald Trump
Calendario de feriados

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El crudo video que mostró Netanyahu del ataque del 7 de octubre de Hamas en Israel

El primer ministro israelí mostró en televisión nacional imágenes de un ataque de Hamas que terminó con la vida de un padre de familia, delante de sus hijos. Con esto intenta demostrar la necesidad de la respuesta militar.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 19:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, difundió un video impactante en la televisión de su país para defender la ofensiva militar en la Franja de Gaza. El material, captado por una cámara de seguridad, registró el momento en que una familia israelí fue atacada por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Notas Relacionadas

La grabación se presentó con el objetivo de demostrar la brutalidad de la masacre y, así, justificar la continuidad de la guerra como una medida de defensa.

Las imágenes mostradas por Netanyahu corresponden a la cámara de seguridad de la casa de la familia Kedem en el kibutz Kissufim, una comunidad ubicada cerca de la Franja de Gaza.

El video muestra al padre, Yonatan Kedem, mientras se refugia con sus dos hijos, Shai y Omar, en un cuarto de seguridad. De repente, un miembro de Hamás se acerca al refugio y lanza una granada en su interior.

 

La explosión mató a Yonatan y dejó heridos a los dos niños. A pesar de que logran salir del refugio, Shai muere desangrado poco después, en un suceso que dejó consternado al país entero.

La difusión de este video forma parte de una estrategia comunicacional más amplia por parte del gobierno israelí. Netanyahu sostiene que la ofensiva militar no es una elección, sino una necesidad existencial para erradicar a Hamás, a la que calificó como una amenaza para la seguridad de su pueblo. La presentación de estas imágenes, que conmocionan por su crudeza, busca generar apoyo tanto a nivel interno como internacional para la campaña militar.

En su mensaje, Netanyahu no solo se refirió a la masacre, sino que también hizo alusión a otros enemigos de Israel. Dijo que su gobierno atacará a Hezbolá si el grupo libanés intenta "levantar la cabeza". Además, enumeró los golpes que su ejército le asestó a Hamás y al gobierno hutí en Yemen.

Con este discurso, Netanyahu busca posicionar a Israel como una víctima que solo responde a una agresión, mientras demuestra la supuesta fuerza de su ejército ante las amenazas que, según él, lo rodean.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD