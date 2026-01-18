Irán dice que "la sedición" terminó

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró ayer que la nación persa logró derrotar nuevamente los planes de EEUU e Israel, tras haber "extinguido la sedición" que, según su visión, ambos países intentaron promover dentro de la República Islámica.

A través de un comunicado, el máximo líder político y religioso del país destacó la resiliencia del sistema iraní frente a las presiones externas. "Una vez más, la nación ha vencido a sus enemigos", señaló Jamenei, reforzando la narrativa de Teherán sobre la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

El líder supremo reiteró que Irán no cederá ante las campañas de desestabilización que buscan alterar el orden islámico. Irán ha denunciado repetidamente ser blanco de ataques cibernéticos, sabotajes a su infraestructura nuclear y campañas de desinformación que atribuye al Mosad (Israel) y a la CIA (EEUU).

Jameneí responsabilizó a Trump, de las víctimas y los daños sufridos en las protestas. "Consideramos al presidente de EEUU culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní", dijo en un encuentro con miles de personas en Teherán. "La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de EEUU intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran", aseguró.

Trump, por su parte, aseguró ayer que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán".