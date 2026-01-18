Rodríguez afianza su programa económico

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ayer los primeros avances de su estrategia económica con el anuncio de un contrato para la exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y la promesa de inyectar divisas a la banca privada, con el objetivo de estabilizar el complejo sistema cambiario del país.

Durante una reunión del Consejo Nacional de Economía, Rodríguez aseguró que las divisas provenientes de la venta de petróleo "ya se están dando" y llegarán al sistema financiero "a través del Banco Central" para fortalecer el mecanismo del mercado cambiario.

En Venezuela, aunque la moneda oficial es el bolívar, el dólar estadounidense y otras divisas se utilizan de manera habitual como referencia para la fijación de precios.

Si bien el tipo de cambio oficial es establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), la coexistencia de un mercado paralelo ha generado distorsiones que derivan en precios diferenciados dependiendo de la moneda utilizada.

En ese marco, la mandataria venezolana llamó a un "manejo eficiente" de las divisas e insistió en avanzar en la sustitución de importaciones para priorizar la producción nacional, utilizando las monedas internacionales como un "impulsor" de la economía local.

Rodríguez reiteró además que los ingresos en divisas del sector petrolero serán destinados a la creación de fondos para mejorar el salario de los trabajadores y financiar la recuperación de los servicios públicos, una iniciativa que ya había adelantado ante el Parlamento durante la presentación del informe de gestión en nombre del presidente Nicolás Maduro.

Uno de los anuncios más relevantes de la presidenta fue la confirmación de que Venezuela firmó su primer contrato de exportación de GLP, un hito para el sector energético del país. No se informaron detalles sobre la duración del acuerdo ni sobre el socio comercial involucrado.

El avance se produce en un contexto de acercamientos diplomáticos con Estados Unidos, pese a las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana desde 2019.

El anuncio llega días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del 3 de enero, tras lo cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió acceso total a los recursos petroleros venezolanos y anticipó que su país controlará la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Otras medidas

En el plano legislativo, Rodríguez volvió a impulsar tres iniciativas clave, entre ellas una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y un proyecto para simplificar trámites administrativos. También solicitó autorización para crear un comité de defensa de los derechos económicos de Venezuela ante organismos internacionales, en medio de reiteradas denuncias por bloqueos y sanciones.

Gabinete

Rodríguez anunció cambios en el gabinete, incluida la fusión de los ministerios de Industrias y Producción con Comercio, a cargo de Luis Villegas, dejando fuera del Ejecutivo a Alex Saab.