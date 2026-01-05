Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela y exigió el regreso de Maduro

Este lunes, la Asamblea Nacional de Venezuela abrió su nuevo período legislativo con una sesión cargada de reivindicaciones políticas y acusaciones hacia el gobierno estadounidense. En este contexto, Delcy Rodríguez asumió oficialmente el cargo de presidenta interina del país, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un operativo militar realizado por Estados Unidos en Caracas el sábado.

En su intervención, Rodríguez subrayó la ilegalidad del operativo estadounidense y se mostró firme en exigir la liberación inmediata de Maduro y Flores. En sus primeras palabras como presidenta interina, destacó que la captura de Maduro representaba un "secuestro" orquestado por el gobierno de Donald Trump. “El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en un ataque bárbaro, artero y cobarde”, afirmó Rodríguez.

La sesión parlamentaria estuvo marcada por el fuerte rechazo a la intervención de Estados Unidos, y el diputado oficialista Fernando Soto Rojas, quien dirigió el debate, también se expresó en términos vehementes contra el gobierno estadounidense. “El presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela Bolivariana le decimos: no podrán. Vamos a desarrollar finalmente toda la solidaridad para que nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, regrese victorioso”, insistió Soto Rojas.

En línea con esta postura, el decreto de estado de emergencia emitido el pasado sábado, que fue publicado este lunes, ordenó la captura de todas las personas involucradas en la colaboración con Estados Unidos durante el operativo que resultó en la detención de Maduro.