Donald Trump afirmó que Venezuela suministrará petróleo a EEUU en un acuerdo de hasta 50 millones de barriles

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Venezuela suministrará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, en lo que definió como parte de un acuerdo energético que se concretará bajo las nuevas autoridades venezolanas respaldadas por Washington .

Según detalló Trump, el crudo será entregado y vendido a precio de mercado, y los ingresos obtenidos se destinarán a “beneficiar al pueblo venezolano y a los Estados Unidos”, de acuerdo a sus declaraciones públicas difundidas a través de redes sociales y recogidas por agencias internacionales.

El anuncio representa un cambio significativo en la relación energética entre ambos países, históricamente marcada por sanciones, restricciones comerciales y tensiones diplomáticas. De acuerdo con Reuters, la operación se inscribe en el contexto de la intervención estadounidense en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro, un hecho que reconfiguró el escenario político y económico del país sudamericano.

Desde el entorno de Trump no se precisaron fechas exactas ni mecanismos operativos para la entrega del petróleo, aunque se indicó que el acuerdo involucra volúmenes significativos que podrían impactar tanto en el mercado energético estadounidense como en las finanzas venezolanas.

Por su parte, analistas citados por Bloomberg señalaron que el volumen anunciado —hasta 50 millones de barriles— equivale a varias semanas de exportaciones venezolanas, lo que subraya la magnitud del acuerdo y su relevancia estratégica para el abastecimiento de crudo en Estados Unidos .

El anuncio generó repercusiones internacionales y reavivó el debate sobre el rol de los recursos naturales venezolanos en el proceso de transición política, así como sobre el impacto que este entendimiento podría tener en las sanciones y en la futura política energética regional.

Hasta el momento, no se difundieron comunicados oficiales desde organismos energéticos venezolanos que amplíen los detalles del acuerdo. Solo la pubicación que hizo Trump en su red social Truth Social.