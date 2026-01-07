Bolsonaro sufrió una caída en prisión

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro resultó con heridas leves tras caerse en la celda mientras cumple una condena a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. La Policía Federal de Brasil confirmó los golpes sufridos por Bolsonaro, de 70 años, y señaló que "recibió atención médica tras informar al equipo de turno que había sufrido una caída".

El médico de esa fuerza "constató lesiones leves y no identificó necesidad de un traslado hospitalario, recomendando únicamente observación".

Sin embargo, tras el incidente, sus abogados solicitaron a la Corte Suprema trasladarlo a un hospital en Brasilia para realizarle exámenes ante "un riesgo concreto e inmediato" para su salud por "sospechas" de traumatismo craneal.

Bolsonaro, quien fue mandatario de Brasil entre 2019 y 2022, cumple su condena en una sede de la Policía Federal en la capital de Brasil, por un intento de golpe de Estado, con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Ahora habrá que esperar a que la Corte Suprema brasileña resuelva el pedido hecho por los abogados del ex presidente ultraderechista.

Puede ser trasladado a un hospital privado

En caso de ser autorizado, Bolsonaro sería trasladado al hospital privado DF Star, donde recientemente estuvo internado desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero por una intervención quirúrgica.

En el inicio de 2026, el ex mandatario brasileño volvió a prisión tras ser operado de una hernia inguinal y ser sometido al bloqueo anestésico del nervio que controla el diafragma por las crisis de hipo que, según sus familiares, le provocan vómitos y dificultad para respirar. "Durante la madrugada, mientras dormía, tuvo una crisis, se cayó y se golpeó la cabeza con un mueble", publicó en Instagram Michelle Bolsonaro, esposa del detenido.

Bolsonaro fue encarcelado en noviembre pasado y este 1 de enero la Corte Suprema de Brasil negó un nuevo pedido de prisión domiciliaria hecho por la defensa del ex mandatario. Desde su entorno se informó que también tiene secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.