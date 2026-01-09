PUBLICIDAD

moda sensible
La Merced
Corte de Justicia
Empresas y negocios 2025
Escándalo
Luciano Castro
La China Suárez
Homicidio en Villa Juanita
Delcy Rodríguez
Neymar
Internacionales

Delcy Rodríguez redobló la apuesta: “Venezuela no se merecía esta agresión vil”

La presidenta ratificó sus críticas hacia Donald Trump.
Viernes, 09 de enero de 2026 17:59
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que su país “no se merecía esta agresión vil”, en referencia al ataque militar ocurrido el pasado sábado, que derivó en la captura del ahora exmandatario Nicolás Maduro.

En sentido, Rodríguez aseguró que su gobierno no está “subyugado” a las decisiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ordenó el operativo para arrestar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a una prisión en Nueva York,

Rodríguez aclaró que en su país no hubo pasividad durante las acciones que conllevaron al arresto del exmandatario: "¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores".

"Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", exclamó la presidenta, durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques de las fuerzas norteamericanas.

El futuro de la sobreranía de Venezuela

Asimismo, aseguró que el país seguirá su curso de soberanía e independencia nacional y en un futuro "dará lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz en acción internacional".

La mandataria instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque que dejó al menos 100 fallecidos, según informó este miércoles el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En ese sentido, Rodríguez reiteró que no descansará hasta que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresen a territorio nacional.

