Trump lanzó su Junta de Paz y ofrece revitalizar la ONU

El presidente de EEUU, Donald Trump, marcó ayer la primera reunión de su Junta de Paz con promesas de llevar estos esfuerzos por poner fin a conflictos a un escenario global que vaya más allá de Gaza y de trabajar con la ONU para "devolverle la salud" al sistema que él mismo ha desacreditado.

"Vamos a hacer de Gaza un lugar muy próspero y seguro. Y también quizá vayamos un paso más allá. Donde veamos focos de conflicto en el mundo, probablemente podamos ocuparnos de ellos con mucha facilidad, con este grupo extraordinario de personas poderosas y brillantes", dijo Trump al cerrar la cita en el Instituto de la Paz de Washington, que ha rebautizado con su nombre.

El mandatario utilizó la resolución del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás en la Franja, rubricado en Egipto el pasado octubre, para solidificar la posición del organismo, al que se han resistido una mayoría de los grandes actores mundiales.

En su discurso, Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo - al menos 35 - "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán", aseguró.

El mandatario estadounidense anunció que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la iniciativa, que creó inicialmente enfocado en resolver el conflicto en Gaza.

También informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait comprometieron 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda a Gaza.

La mayoría de los miembros fundadores de la Junta son aliados de Trump, en tanto que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

Trump, que en más de una ocasión ha criticado la incapacidad de la ONU para resolver conflictos, y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, se ofreció a trabajar " de nuevo" con el bloque multinacional para "devolverle la salud".