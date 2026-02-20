Paritarias en Salta: la ministra Fiore confía en la negociación y el diálogo tras el ofrecimiento del 8% de aumento

La ministra de Educación y Cultura de la Provincia, Cristina Fiore, confirmó que el Gobierno mantiene la propuesta salarial del 8%.

"La propuesta que formuló el Gobierno es de un incremento del 8% hasta junio, julio, que se pagaría en diferentes tramos, empezando por un 2,9% el mes que viene", indicó, tras participar de los actos por el 213° aniversario de la Batalla de Salta.

Y añadió que "a partir de ahí se harían las mesas sectoriales donde se discute los temas especificos de cada uno de los ministerios porque dentro de las paritarias se une educación pero también está salud, la administración centralizada. Esto de las sectoriales será el martes y el compromiso de sentarnos el miércoles".

Diálogo y respeto

También destacó el ámbito de discusión paritaria. "Podemos tener diferencias, pero el diálogo y el respeto se mantienen. A nivel nacional este diálogo con los gremios no se da. La Provincia lo ha tenido abierto a lo largo de todo el año", sostuvo.

Consultada sobre el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo, expresó que: "Dios quiera que así sea", aunque mencionó que se está anunciado un paro nacional al que adhieren diferentes gremios.

"Habrá que ver como evoluciona eso. Tenemos pensado que las clases comiencen el 2 de marzo y estamos haciendo todo para eso", finalizó.