La ofensiva no garantiza una transición democrática en Irán

A pesar de los llamamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el pueblo iraní "recupere" su país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, diversos expertos y encuestas dibujan un escenario mucho más complejo, en el que la desaparición del ayatolá no implicaría necesariamente una transición democrática.

"La República Islámica estaba preparada para la muerte del líder supremo, ya fuera porque lo mataran o por causas naturales, y tiene capas y elementos diseñados precisamente para preservar el régimen", dijo Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación en la Arms Control Association.

Por su parte, Jennifer Gavito y Bianca Rosen, consultora e investigadora asociada, respectivamente, de The Cohen Group, ya advertían en una columna para el Atlantic Council publicada el día antes de que empezara la guerra que "quienes abogan por un cambio de régimen a menudo confunden un régimen debilitado con uno al borde del colapso".

La muerte de Jamenei, de 86 años y líder supremo desde 1989, en los bombardeos de la operación 'Furia Épica' es, según dijo Trump, la mejor oportunidad para los iraníes de tomar el control de la nación.

Sin embargo, el propio Trump no descartó el viernes la opción de un líder religioso al mando en el país. "Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos", según destacó en declaraciones a la CNN.

Sobrevivir al líder

"Jameneí no era un dictador en el sentido clásico. Su asesinato ha supuesto un golpe al régimen, pero no lo ha decapitado", subraya Davenport.

En las últimas elecciones legislativas, en 2024, la participación oficial apenas alcanzó el 40 %, el nivel más bajo en unos comicios desde 1979, lo que evidencia la erosión de legitimidad pero no una fractura inmediata del aparato de poder.

Encuestas independientes sugieren un fuerte desapego social respecto al sistema. Un sondeo de 2024 del grupo GAMAAN, realizado con más de 77.000 encuestados, indica que alrededor del 70 80 % de los iraníes rechaza la continuidad de la República Islámica y solo cerca de un 20 % desea mantenerla.

Para Davenport, estos datos muestran un amplio malestar, pero no garantizan una transición democrática tras la muerte del líder.

"Si el régimen se derrumba a raíz del conflicto, es más probable que los militares tomen el control a que veamos una insurrección popular que desemboque en una democracia liberal", pronostica.

Gavito y Rosen apuntaban que "es improbable una transformación fundamental del sistema político iraní mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria siga arraigado en todos los ámbitos de la sociedad iraní, lo que dificulta la formación y la toma de posición de cualquier movimiento de oposición cohesionado".