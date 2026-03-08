EEUU e Israel evalúan enviar tropas a Irán para confiscar sus reservas nucleares

Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido, según informó ayer el medio Axios, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que desplegaría soldados sobre el terreno solo si hay "una muy buena razón".

Tras más de una semana de comenzada la guerra, Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní, según cuatro fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que posee Irán y que pueden convertirse en armas "en semanas", de acuerdo con los funcionarios.

El reporte trasciende un día después de que Trump argumentara que solo enviaría tropas a Irán por "una muy buena razón", sin especificar cuál.

"Y diría que, si alguna vez lo hiciéramos, estarían tan diezmados (las fuerzas iraníes), que no podrían luchar en el terreno", sostuvo el presidente en el avión Air Force One tras recibir los cuerpos de los seis soldados estadounidenses que han fallecido ahora en el conflicto.

Más de medio millón de personas han sido desplazadas y 394 han fallecido durante los ataques de Israel sobre el Líbano.

El mandatario, quien tras un ataque en 2025 había asegurado que el programa nuclear de Irán estaba destruido, también afirmó ayer en una entrevista que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.

"Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota", anotó el líder republicano.

La primera semana de ofensiva de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) el viernes.

Séptima baja de EEUU

Un soldado de EEUU murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó ayer el Comando Central de EEUU (Centcom).

El organismo reveló que el militar murió la noche del sábado "por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio" después de haber quedado "seriamente herido" en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", indicó el Centcom.

Israel aseguró que ha bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, que opera los misiles y drones.

El nombre del militar no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares lo identifiquen.

El deceso se revela apenas unos días después de la llegada a Estados Unidos de los cuerpos de seis soldados fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron de Irán, por lo que el presidente de EEUU, Donald Trump, encabezó la ceremonia del traslado de los cuerpos y prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

Macron pidió frenar ataques a países árabes

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló ayer con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Irán, Masud Pezeshkian, al que pidió el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y del gas.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron contó que a Pezeshkian le "subrayó la necesidad de que Irán cese inmediatamente sus ataques contra los países de la región".

"Irán debe igualmente garantizar la libertad de navegación y poner fin al cierre de hecho del estrecho de Ormuz", añadió.

El presidente francés aprovechó también para reiterarle su "gran preocupación" por los programas de armas nucleares y balísticas que ha desarrollado Irán.