19°
14 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Minería

Análisis sobre el proyecto Diablillos

La empresa AbraSilver expuso en la Comisión de Minería del Senado salteño.
Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:41
Los recursos del yacimiento ubicado en el límite entre Salta y Catamarca están estimados en 50 millones de onzas de plata.
La Comisión de Minería del Senado de la Provincia recibió este jueves a representantes de la minera canadiense AbraSilver, quienes presentaron los avances del proyecto salteño de plata Diablillos, que también tiene como mineral de explotación secundaria al oro.

El gerente de la empresa, Gonzalo Montebelli, informó que Diablillos se encuentra en etapa de exploración avanzada y factibilidad. La estimación de recursos alcanza 3,9 millones de onzas de oro y 350 millones de onzas de plata , lo que lo ubica entre los más prometedores del país. Desde 2020, los recursos crecieron un 170%, confirmando su alto potencial.

Se trata del segundo proyecto metalífero de envergadura en la provincia, luego de Lindero, con una inversión inicial estimada en 500 millones de dólares y una vida útil de al menos 13 años.

Una vez en producción, se prevé una capacidad de procesamiento de 9.000 toneladas diarias de material, con la creación de 1.200 empleos en la etapa de construcción y 400 puestos permanentes durante la operación.

 

