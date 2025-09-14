¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Operativo contra "Pata de Palo" terminó en tragedia

Dos hombres murieron y un policía resultó herido; el feroz delincuente murió baleado en la cabeza.
Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:41
Pata de Palo, antes de su muerte, había subido un video disparando una ametralladora por una ventanilla.
Matías "Pata de Palo" Cornejo, un peligroso delincuente buscado por homicidio, murió en Mar del Plata luego de un feroz tiroteo y una toma de rehenes.

Antes de su trágico final, "Pata de Palo" protagonizó un impactante video publicado en redes, en el que se lo veía como acompañante en un auto, disparando una ametralladora por la ventanilla.

El video se convirtió en una cruda evidencia de su peligrosidad, mostrando la violencia con la que actuaba y que, finalmente, lo llevaría a su muerte en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Matías "Pata de Palo" Cornejo tenía 29 años y una historia que parecía escrita para el terror. Su nombre volvió a ser noticia este jueves, cuando la Policía finalmente lo acorraló en el barrio Libertad.

Cornejo estaba acusado de haber participado en el asesinato de Rubén "Viruta" Ordoñez el 4 de mayo. Desde entonces, se mantuvo prófugo, escapando de la Policía y sumando tensión a un barrio ya golpeado por la violencia y el narcomenudeo.

La toma de rehenes

Todo empezó durante la tarde del jueves, cuando personal de la DDI llegó al domicilio con una orden de detención solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción 7, a cargo del fiscal Carlos Russo. El procedimiento apuntaba a capturar a Cornejo, el principal acusado del crimen de Rubén Ordoñez, ocurrido en la zona de Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Pero al llegar a la casa ubicada en la calle República Árabe Siria al 800, los efectivos fueron recibidos a los tiros. Tras una tarde marcada por una toma de rehenes, un tiroteo y una tensión que mantuvo en vilo a todos los vecinos, el desenlace fue igual de dramático: "Pata de Palo" Cornejo murió en el lugar y su cómplice, que había quedado gravemente herido, falleció ayer sábado a la madrugada en el hospital.

Según relató el fiscal Carlos Russo al diario El Marplatense, al llegar la policía, Cornejo y otros dos hombres –uno de ellos vecino del lugar– saltaron hacia una vivienda lindera.

Allí se desató el caos: "En esa casa había una abuela y sus dos nietas adolescentes. Cuando Cornejo vio a la policía afuera, empezó a disparar e hirió al sargento Gustavo Arce, de 31 años, en la pierna izquierda", detalló Russo.

Luego todo fue confusión, aparentemente francotiradores alcanzaron a "Pata de palo" en la cabeza y a su cómplice también.

 

