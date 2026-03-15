Rio Tinto ratifica inversiones y expansión de Rincón litio

Durante el evento denominado Argentina Week, que se realizó esta semana en Nueva York, dos altos ejecutivos de Rio Tinto se refirieron al desarrollo del proyecto Rincón Litio, una de las iniciativas más importantes que la minera (la segunda más importante en el mundo) impulsa en el país y que se ubica en Puna salteña. Las declaraciones estuvieron a cargo de Barbara Fochtsman, gerenta general de la división de litio de la empresa, y de Ignacio Costa, gerente general de Rio Tinto Lithium Argentina, quienes destacaron el rol que tendrá el proyecto en la estrategia global de producción de litio.

"Argentina es el corazón de nuestro negocio de litio", afirmó Fochtsman en una entrevista con Forbes Argentina, al referirse al peso que el país tiene dentro de la estrategia global de la compañía.

Para Rio Tinto, el desarrollo del proyecto Rincón marca el regreso de la compañía a la minería argentina con operaciones propias de gran escala. Según explicó Costa, la empresa decidió avanzar con la inversión en el marco de un nuevo escenario de mayor previsibilidad para el sector.

El ejecutivo recordó que la semana pasada el proyecto ya inició su etapa productiva con la primera exportación de carbonato de litio y forma parte de un plan de expansión que busca aumentar la capacidad de producción en los próximos años.

El desarrollo de Rincón implica una inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares, dentro de un programa más amplio de inversiones que el grupo viene desplegando en el país.

En total, la empresa estima inversiones cercanas a 4.000 millones de dólares entre los proyectos ya realizados y las expansiones previstas en el país para los próximos años.

"Lo que está pasando en Argentina nos da la certeza para expandirnos y continuar creciendo", sostuvo Fochtsman al referirse al interés inversor que perciben en los mercados internacionales.

Según explicó Costa, la empresa cuenta con más de 2.500 empleados directos en Argentina, distribuidos entre las provincias donde opera: Salta Jujuy y Catamarca y su oficina en Buenos Aires.