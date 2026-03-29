Gilly: "Esperamos que en vez de tres proyectos de litio, haya seis en Salta"

Con exportaciones en niveles récord y nuevos proyectos en marcha, la minería vuelve a mostrar señales de reactivación en Salta. En este contexto, el presidente de la Cámara de la Minería de Salta (CMS), Juan Martín Gilly, quien también pertenece a la empresa Ganfeng Lithium, como director de Legales, Relaciones Institucionales y Comunitarias, analizó en diálogo con El Tribuno el presente del sector, el rol del RIGI, las perspectivas del litio y el debate en torno a la Ley de Glaciares.

Los últimos datos de exportaciones mineras de Salta dan cuenta de un récord de ventas en el primer bimestre. Esto habla del desarrollo de la actividad en la provincia...

Sí, totalmente. La verdad es que la minería es una realidad. Como bien decís, tenemos un proyecto de oro que está produciendo hace más de cinco años, tres de litio que fueron los que generaron gran parte del nivel de actividad entre 2021 y 2024, y también los proyectos de boratos que históricamente están presentes. Todo eso transforma a Salta en una provincia líder en materia minera, tanto a nivel nacional como regional, generando recursos genuinos. Hoy las exportaciones mineras representan más del 50% de las exportaciones de la provincia y eso también se traduce en mayor empleo, en mejores estándares de higiene, seguridad y salud. Es una actividad que se viene fortaleciendo día a día, con el objetivo de seguir creciendo: que en lugar de tres proyectos de litio haya seis, que podamos sumar proyectos de plata, de cobre y de otros minerales. Salta tiene esa diversidad, con empresas chicas, medianas y grandes.

¿Podemos decir que 2026 ya es un año de despegue o una segunda ola de la minería en Salta, después de un 2025 que no fue tan bueno?

Creo que es un año de reinicio de actividad. Tratamos de ser moderadamente optimistas porque son procesos largos, que demandan mucha inversión y dependen de variables nacionales e internacionales en un contexto bastante volátil. Pero sí, ya se empieza a ver más actividad. Hay un proyecto de litio de Rio Tinto muy grande que está en construcción, y esperamos que a ese se sumen otros dos en el corto plazo para volver a niveles de actividad similares a los que veníamos teniendo, ya con producción concreta en la provincia.

¿Cuánto tiene que ver el RIGI en este desarrollo que se está viendo?

Es fundamental. Los proyectos de litio que impulsaron el boom se construyeron con un precio internacional extremadamente alto, que llegó a superar los 70.000 dólares por tonelada. Hoy el precio está más recuperado que el año pasado, pero lejos de esos niveles. En ese contexto, el RIGI es una herramienta clave para atraer inversiones. Argentina tiene una carga impositiva alta, y el régimen ayuda a normalizar esa situación, haciéndola más competitiva frente a otros países. Eso es lo que permite que los inversores elijan venir acá y no a países vecinos.

En Salta ya hay proyectos dentro o en proceso de ingreso al RIGI, como Rincón Litio y Pozuelos Pastos Grandes (PPG). En este último caso, vos podés hablar de primera mano, porque es un proyecto de Ganfeng...

Sí, presentamos la solicitud el 27 de febrero. Es un proyecto de litio que va a ser el más grande de Argentina y el segundo a nivel mundial, con una producción proyectada de 150.000 toneladas de carbonato de litio en tres etapas y una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Es un proyecto gigante, que entendemos cumple con todas las condiciones para acceder al RIGI y que va a generar muchas oportunidades. Las tres etapas se desarrollarían en unos diez años de construcción. La primera podría empezar a producir entre 2029 y 2030, la segunda entre 2033 y 2034, y la tercera hacia 2039.

Cuando hablás de actividad, ¿te referís también a empleo?

Totalmente. Empleo genuino, directo e indirecto. Por un lado, el personal propio de la empresa y, por otro, todo el empleo vinculado a contratistas. Los proyectos en construcción son los que generan ese gran volumen de trabajo que vimos en la Puna en estos años. Además, los contratistas subcontratan servicios, bienes y obras, por lo que se genera una cadena virtuosa muy importante en términos económicos.

¿Cuántos puestos de trabajo se estiman para PPG en su etapa máxima?

Entre 2.300 y 2.700 puestos de trabajo.

La Cámara apoya la modificación de la Ley de Glaciares. ¿Cómo ves el debate que se está dando?

En los últimos días el debate se ha corrido un poco del eje. La modificación apunta a sincerar la determinación de lo que es un glaciar o un ambiente periglaciar. Es importante que esa definición vuelva a las provincias, que son dueñas de los recursos y tienen organismos que conocen el territorio. Hoy, tal como está redactada la ley, hay proyectos —no en Salta, pero sí en San Juan y Mendoza— que pueden quedar bloqueados por la incertidumbre sobre si están o no en zonas periglaciares. Desde la Cámara de la Minería de Salta, junto con las cámaras del NOA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras, apoyamos esta modificación.