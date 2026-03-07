Una diplomatura clave para entender a los minerales críticos y estratégicos

En un escenario global donde los minerales se han convertido en piezas clave para la transición energética, la seguridad tecnológica y la disputa geopolítica por recursos, la Universidad Católica de Salta (Ucasal) vuelve a poner en marcha una de sus propuestas académicas más reconocidas: la Diplomatura en Gestión Minera de Minerales Críticos y Estratégicos.

Organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Ucasal, la capacitación se consolidó en los últimos años como una de las formaciones de posgrado más valoradas del país en materia minera, con participantes de distintas provincias y del exterior. En algunas ediciones llegó a reunir hasta 200 alumnos, reflejando el interés creciente por comprender la actividad desde una perspectiva integral.

La nueva edición se desarrollará entre abril y noviembre, con modalidad virtual, clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y un taller presencial final destinado a integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado.

La diplomatura estará dirigida por la exjueza de Corte, María Cristina Garros Martínez y el doctor en geología Gonzalo Mauro de la Hoz, quienes encabezarán un plantel docente compuesto por especialistas del ámbito académico, científico y del sector productivo, con referentes de nivel nacional e internacional.

Entre ellos se destaca la participación del reconocido geólogo salteño Ricardo Alonso, una figura de referencia en la geología argentina cuya presencia contribuyó a posicionar esta propuesta formativa dentro del ámbito académico y profesional.

Evolución

La diplomatura fue evolucionando junto con los cambios de la industria minera. Según explicó el director académico Gonzalo Mauro de la Hoz, el programa comenzó como una formación general en gestión minera, luego se especializó en el litio y actualmente amplía su enfoque hacia el universo de los minerales críticos y estratégicos.

"El rango de temas se amplió. Ya no se trata solamente del litio, sino también de minerales como cobre, uranio u oro, analizados dentro del contexto geopolítico internacional", explicó.

De la Hoz señaló que el concepto de mineral crítico o estratégico depende en gran medida del lugar desde el cual se lo observe.

"Un mineral es crítico para quien lo necesita y estratégico para quien lo tiene", sintetizó.

Para comprender esta dinámica, el programa analiza los sistemas de clasificación utilizados por distintos bloques económicos, como la Unión Europea, que evalúa cada mineral a partir de dos variables: el riesgo de suministro y su importancia económica.

A partir de ese análisis surgen casos reveladores. Por ejemplo, el especialista mencionó que Europa demanda cuatro veces más borato que litio, debido a su utilización en la industria del vidrio y en aplicaciones tecnológicas.

Nuevos temas

El contenido de la diplomatura también incorporará debates emergentes en la minería global, como la economía circular y la llamada minería urbana, vinculada al reciclaje de materiales estratégicos presentes en residuos industriales o tecnológicos.

Un ejemplo es el telurio, un elemento utilizado en nuevas generaciones de paneles solares de alta eficiencia.

"Estos paneles pueden ser hasta noventa veces más eficientes que los actuales, pero el telurio es extremadamente raro en la naturaleza. Por eso en Europa están reprocesando antiguos desechos mineros para recuperarlo", explicó De la Hoz.

Este tipo de casos permite comprender cómo minerales que antes se descartaban hoy adquieren valor estratégico, a medida que cambian las tecnologías y las demandas del mercado global.

Abanico amplio

La diplomatura está estructurada en tres grandes módulos: Marco jurídico y regulatorio de la actividad minera; Geología y aspectos técnicos de los recursos minerales; y Gestión minera y desarrollo sostenible.

Dentro del módulo de gestión se abordarán temas vinculados al derecho laboral minero, la relación con las comunidades, la sostenibilidad ambiental y la evaluación de impacto ambiental, que en esta edición tendrá un tratamiento específico y ampliado dentro del programa.

Para María Cristina Garros Martínez, el carácter interdisciplinario de la diplomatura es una de sus principales fortalezas.

"La minería hoy exige trabajo en equipo. Cuando geólogos, ingenieros, abogados y gestores se sientan en una mesa para tomar decisiones, todos deben comprender el lenguaje del otro", explicó.

La exmagistrada subrayó que la formación busca precisamente generar ese punto de encuentro entre disciplinas.

"Un geólogo necesita conocer cuáles son las leyes que regulan la actividad incluso antes de iniciar una exploración. Y al mismo tiempo, quienes trabajan en la gestión o en el ámbito jurídico deben comprender los conceptos técnicos básicos. Esa interacción es la que permite tomar mejores decisiones", señaló.

Modalidad y cursado

El programa se desarrollará de abril a noviembre, con clases virtuales los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cada una de aproximadamente dos horas de duración. Al finalizar el cursado se realizará un taller presencial de integración, donde los participantes trabajarán sobre casos prácticos vinculados a la gestión minera.

La propuesta está orientada a profesionales, funcionarios públicos, empresarios, consultores y estudiantes avanzados interesados en comprender la actividad minera desde una perspectiva amplia que combine geología, derecho, economía, gestión y sostenibilidad.

Los interesados pueden solicitar información e inscribirse a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, en su sede de Campo Castañares.

Docentes destacados

La diplomatura contará con un equipo interdisciplinario de especialistas del ámbito académico, científico, jurídico y productivo, con referentes de instituciones y organismos vinculados a la actividad minera. Entre los docentes se destaca, entre otros, Ricardo Alonso. El módulo jurídico habrá especialistas como Magdalena Gálvez y Simón Pérez Alsina, entre otros. En el área técnica y económica participarán expertos como Mauro de la Hoz, Roger Valverde, Facundo Huidobro, Luis López (Cnea) y Leandro Sastre Salim. La diplomatura tiene especialistas en gestión, sostenibilidad y relaciones institucionales, entre ellos Alejandra Cardona (Caem), Juan Martín Gili, Verónica Roldán y Celeste Martínez.