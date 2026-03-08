Salta lidera el mapa del litio en Argentina con 14 proyectos

El último Reporte de Recursos y Reservas Minerales de Argentina 2026, publicado recientemente por la Secretaría de Minería de la Nación, volvió a poner cifras actualizadas sobre el potencial del litio en el país y confirma el peso que tiene la provincia de Salta dentro de ese mapa. El Tribuno cruzó los datos del reporte nacional con información de la cartera de proyectos mineros radicados en la provincia para conocer con más precisión la situación minera local.

El informe identifica 14 proyectos de litio ubicados en territorio salteño, la mayor cantidad entre las tres provincias del norte argentino (Salta, Catamarca y Jujuy) que desarrollan este mineral estratégico. La provincia, en su Puna, concentra casi 40 millones de toneladas de recursos medidos e indicados de carbonato de litio equivalente (LCE), a los que se suman otros 13,7 millones de toneladas de recursos inferidos, según el informe nacional.

En minería, los recursos se clasifican según su nivel de certeza geológica en recursos medidos, indicados e inferidos; la suma de estas categorías permite dimensionar el volumen total estimado de mineral presente en los yacimientos. Luego se puede avanzar al estudio de reservas, que son la parte de esos recursos que, tras estudios técnicos y económicos más avanzados, se considera explotable.

En Salta aparecen los desarrollos Arizaro, Candela II, Candelas, Centenario-Ratones, Mariana, Mina Patilla (Sisifo), Pocitos I, Pular, Rincón, Rincón Oeste, Río Grande, Río Grande Sur, Salar del Rincón y Salar Tolillar, todos localizados en salares de la Puna y relevados dentro de la base de datos nacional.

La actualización del inventario nacional se publica luego de un período de caída en los precios internacionales del litio registrado durante el último año y medio, que llevó a revisar cronogramas de inversión y desarrollo en distintos proyectos del norte argentino y que en los últimos meses comenzó a mostrar señales de recuperación en el mercado.

El avance de los proyectos en la provincia también refleja el cambio de escala que comenzó a mostrar la industria del litio en los últimos años. Además de las operaciones que ya iniciaron producción, varios desarrollos en la Puna salteña continúan en etapas de construcción o evaluación técnica avanzada, con inversiones anunciadas.

Estimaciones

Dentro del conjunto de proyectos identificados en Salta, algunos concentran los mayores volúmenes de recursos del inventario provincial. El proyecto Centenario-Ratones, operado por la compañía francesa Eramet, registra 12,53 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 2,59 millones de toneladas de recursos inferidos, uno de los mayores recursos reportados en la provincia.

El Salar del Rincón figura con 9,39 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 2,29 millones de toneladas de recursos inferidos, mientras que el proyecto Mariana, desarrollado por la empresa china Ganfeng Lithium, registra 6,85 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 1,27 millones de toneladas de recursos inferidos.

Otros salares incluidos en el inventario nacional también presentan estimaciones relevantes. Salar Tolillar suma 3,63 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 1,39 millones de toneladas de recursos inferidos, Río Grande registra 2,66 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 2,04 millones de toneladas de recursos inferidos, mientras que Arizaro cuenta con 2,50 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 1,62 millones de toneladas de recursos inferidos.

El informe incluye además otros desarrollos en exploración o evaluación, entre ellos Candelas, Candela II, Pular, Pocitos I, Río Grande Sur, Rincón Oeste y Mina Patilla, que forman parte del conjunto de proyectos relevados en la provincia dentro del inventario nacional.

En términos de actividad, tres proyectos de litio se encuentran actualmente en producción en la provincia: Centenario-Ratones, Mariana y Sal de Oro (que se registra también para Catamarca), operado por la Surcoreana Posco, emprendimientos que comenzaron a producir carbonato de litio entre fines de 2024 y en 2025.

A ese conjunto se suma el proyecto Rincón Litio, de Río Tinto, donde la compañía puso en marcha una planta inicial con capacidad cercana a 3.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. En paralelo, la empresa avanza en la construcción de una planta de mayor escala concebida para alcanzar 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, cuya puesta en operación está proyectada hacia 2028.

Si se consideran los cinco proyectos con mayores recursos del inventario provincial —Centenario-Ratones, Salar del Rincón, Mariana, Salar Tolillar y Río Grande—, el volumen conjunto supera los 39 millones de toneladas de recursos totales de carbonato de litio equivalente entre las distintas categorías geológicas.

Panorama nacional

A escala país, el documento señala que Argentina registra 216,32 millones de toneladas de recursos de litio expresados como carbonato de litio equivalente, de los cuales 165,56 millones corresponden a recursos medidos e indicados y 50,76 millones a recursos inferidos.

El inventario reúne información proveniente de estudios técnicos, reportes de compañías y bases de datos geológicas elaborados bajo estándares internacionales, utilizados por la industria para clasificar recursos minerales.