Metán: Trabajan en la prevención del suicidio con los adolescentes

La Municipalidad de San José de Metán, a través del CIC y el trabajo del psicólogo Fernando Serrano Urdanibia, continúa recorriendo instituciones de la localidad para reforzar la prevención y generar conciencia sobre la salud mental. "Estuvimos en el Instituto Superior de Educación Profesional (ISEP), donde compartimos un espacio de reflexión en torno a la prevención del suicidio, un tema que nos convoca a todos como sociedad y que requiere compromiso y acompañamiento constante", destacaron desde la comuna.

"Agradecemos a la coordinadora del instituto por abrirnos las puertas y permitir que este mensaje llegue a más jóvenes y a toda la comunidad educativa. Con el acompañamiento del intendente José María Issa, seguimos trabajando de manera sostenida, acercando espacios de escucha, contención y prevención, porque cuidar la salud mental también es cuidar la vida de cada vecino y vecina de Metán", remarcaron desde la Municipalidad de Metán.

También informaron que celebraron el día de los Centros de Primera Infancia. En esa localidad del sur provincial funciona uno de los más grandes de la provincia. "Es una obra que representa una respuesta concreta a una necesidad muy sentida y que hoy fortalece a nuestras familias, abriendo nuevas oportunidades para la niñez. Además, compartimos con gran felicidad que con ayuda del gobierno provincial se reactivó la obra del CPI ", destacó el intendente José María Issa.