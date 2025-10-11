Entregan 60 escrituras en Rosario de Lerma

Más de 60 familias del barrio Islas Malvinas, en Rosario de Lerma, recibieron sus escrituras definitivas y se convirtieron, finalmente, en propietarias legales de sus hogares.

El intendente Sergio Ramos, acompañado por autoridades provinciales y municipales, encabezó el acto de entrega formal de estos documentos que regularizan la tenencia y garantizan el derecho de cada familia sobre su vivienda. Esta entrega no fue un simple trámite administrativo: representa una muestra concreta de que, cuando el Estado está presente, los derechos se cumplen y los sueños se hacen realidad.

Al respecto el jefe comunal destacó: "Hoy no estamos entregando un papel. Estamos entregando tranquilidad, dignidad y futuro, cada escritura representa años de lucha, esfuerzo, paciencia y esperanza de familias que nunca dejaron de creer".

El evento contó, además, con la participación de la secretaria de Gobierno Fátima Chocobar; Silvina Abilés, secretaria de Bienes del Estado de la Provincia; la senadora provincial Leonor Minetti, Ivanna Tolaba de Tierra y Hábitat; la presidenta del Concejo Deliberante Aurelia Córdoba y los concejales Débora Kujarchik y Miguel García. La presencia de estas autoridades reflejó el trabajo en conjunto entre municipio y provincia, que hoy da resultados concretos.

En el barrio además de la entrega de escrituras, se iluminó la cancha, se mejoró la seguridad con presencia de Infantería y se garantizó el transporte escolar diario para niños y jóvenes de la zona.

El intendente Sergio Ramos destacó que, además, se trabaja articuladamente con el Gobierno provincial para poner en funcionamiento un centro de capacitación en el barrio Islas Malvinas, destinado a mujeres, vecinos y primera infancia.