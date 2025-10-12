Ludmila, la joven con hipoacusia que lleva su silencio al arte

Ludmila nació con una hipoacusia bilateral profunda: no escuchaba absolutamente nada. A los tres años fue operada por el reconocido otorrinolaringólogo Dr. Hernández Zanotti, quien le colocó su primer implante coclear. Dos años más tarde, a los cinco, recibió el segundo.

Desde entonces, con esfuerzo, terapias y una red de profesionales que la acompañan día a día, fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas, audiólogas, maestras y profesores de apoyo, Ludmila comenzó a descubrir el mundo de los sonidos… y también el del arte.

Actualmente tiene 15 años y cursa tercer año en el Instituto Padre Barrufet de Rosario de Lerma, turno mañana. Su rutina es intensa: se levanta a las 7, estudia hasta las 13.30 y luego viaja a Salta capital para asistir a clases de apoyo desde las 15 hasta las 20. "Llega a casa, merienda, hace sus tareas y siempre encuentra un momento para dibujar", cuentan sus padres.

"El sacrificio y la constancia la caracterizan; estamos muy felices por todo lo que logró." Desde muy pequeña, Ludmila mostró una fuerte inclinación por el dibujo y la pintura. "Le gustaba mucho pintar, así que la acompañamos comprándole lápices y fibras. Luego, por recomendación de su equipo, empezó a ir a talleres de arte, y ese fue su comienzo", dice su mamá.

Hoy, esa pasión la llevó a convertirse en ilustradora de su primer libro visual: "Solo Imágenes", un proyecto inclusivo impulsado por su profesora de apoyo, Miriam López, y aprobado por la Coordinación de Educación Especial del Ministerio de Educación, a cargo de la profesora Agustina Lemaitre.

Pensado para niños del nivel inicial y primer ciclo de primaria

"El libro está pensado para los niños del nivel inicial y primer ciclo de primaria. Busca fomentar la alfabetización a través de lo visual, desarrollar el lenguaje, estimular la creatividad e incluir a los niños con discapacidad auditiva, que también podrán interpretarlo con la lengua de señas", explica la profesora Miriam.

La obra, de entre 25 y 30 páginas, cuenta una historia ambientada en la ciudad de Salta, con paisajes, costumbres y lugares emblemáticos que Ludmila fue recorriendo para inspirarse y poder plasmarlos en sus dibujos. "Queríamos que los chicos pudieran conocer su entorno, su cultura y su identidad. Que este libro llegue a aquellos niños que no siempre tienen acceso a estos espacios", destacó López.

El proyecto no solo tiene valor artístico y educativo, sino también humano. La docente acompaña a Ludmila desde hace más de diez años: "Más que mi alumna, hoy la siento una compañera. Juntas pensamos las ideas, los personajes, la tapa del libro. Ella tiene un talento enorme y una sensibilidad especial para contar con imágenes lo que otros expresan con palabras."

Un camino marcado por su pasión

Ludmila sueña con ser una artista reconocida y continuar sus estudios vinculados al arte y al diseño. Su historia es un ejemplo de superación, esfuerzo y amor. "Ella puede llegar hasta donde desee —asegura su familia—. Siempre va a estar acompañada por nosotros, por Miriam y por todo el equipo que la ayudó a encontrar su voz, incluso en el silencio."

Con su libro "Solo Imágenes", que saldrá en diciembre próximo, Ludmila no solo demuestra su talento, sino que también abre caminos hacia una educación más inclusiva, accesible y sensible.

Una historia que enseña que el arte, cuando nace del corazón, no necesita palabras para ser escuchado. Con el apoyo de su familia, su mamá Natalia Quispe, su papá Tomy Santander, y la profesora López, prepara su primer libro visual, un proyecto inclusivo que busca enseñar a través de las imágenes y que sin dudas es un caso de éxito a través de la perserverancia.