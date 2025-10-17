¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
elecciones de octubre
Cámara de Diputados de Salta
Gobierno provincial
caso cordeyro
Especial
Salud publica
Armas y cannabis
Mecheras detenidas
Día de la Madre
Día de la Madre en Tartagal

Las madres del norte tendrán una gran celebración en Mosconi y Tartagal

General Mosconi y Tartagal homenajearán este fin de semana a las madres del norte salteño con grandes festejos que incluirán bingos, sorteos de electrodomésticos, motocicletas y espectáculos musicales, en jornadas donde también habrá espacio para las emprendedoras locales.

Cristina Carrazán
Viernes, 17 de octubre de 2025 08:15
El complejo deportivo de Tartagal, lugar para homenajear a las madres
Las madres del norte de la provincia serán homenajeadas con sendos festejos organizados en General Mosconi y en Tartagal, que se llevarán a cabo el primero mañana sábado y el segundo el domingo. Bingos, sorteos de electrodomésticos y la actuación de números musicales tendrán lugar mañana 18, a las 18 horas, en la plaza central de General Mosconi. La reunión en Tartagal se realizará el domingo, a partir de las 16 horas, en el renovado complejo deportivo municipal Martín Miguel de Güemes, que cuenta con nueva infraestructura en diferentes espacios.

Para participar del sorteo en Mosconi, las mamás podrán retirar los cupones en la plaza principal y en la biblioteca municipal. En Tartagal, durante toda la semana ya fueron distribuidos más de 10 mil cartones para participar del sorteo de electrodomésticos y dos motocicletas. Para quienes no resulten beneficiadas, habrá otros premios que se entregarán mediante el sorteo del cupón de los cartones.

Los emprendedores locales, en tanto, también tendrán un espacio con nutrida concurrencia para ofrecer sus productos, teniendo en cuenta que tanto en Mosconi como en Tartagal la mayoría son mujeres jefas de hogar o que aportan al sustento familiar a través de estos emprendimientos.

De esta manera, las mamás del norte de la provincia, una de las zonas más postergadas y con mayores índices de pobreza y desocupación, podrán disfrutar de su día en jornadas que se esperan más frescas que el resto de la semana, en la que la temperatura ascendió a los 43 grados.

 

