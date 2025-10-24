Apareció otro yacaré en Embarcación y sospechan de un criadero clandestino

El hallazgo ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, cuando empleados del Cementerio Ferroviario de Embarcación divisaron al reptil desplazándose. Según relató Juan Carlos Pallares, encargado del lugar, el animal “se mostró muy agresivo” y de inmediato dieron aviso a la Policía de Salta y a los efectivos de Rural y Ambiental, quienes se acercaron para capturarlo, para luego llevarlo lejos de la población y dejarlo en su hábitat natural para su desarrollo

“No sabemos de dónde apareció. Acá no hay lagunas ni cursos de agua cercanos. Hay una vertiente, pero queda muy lejos. Creemos que alguien los está criando en forma ilegal”, afirmó Pallares, sorprendido por la presencia del ejemplar.

Este episodio generó preocupación entre los vecinos, ya que no es la primera vez que ocurre algo similar. Semanas atrás, otro yacaré había sido hallado en el mismo municipio, lo que refuerza la hipótesis de un posible criadero clandestino en la zona.

Las autoridades ambientales investigan el origen del animal, dado que el yacaré es una especie protegida. Mientras tanto, el ejemplar será trasladado a un área segura para su evaluación y posterior liberación. "El cementario está todo cercado con alambre y no sabemos cómo apareció acá adentro. Nosotros llegamos a las 6.30 y estaba caminando por el lugar. Cuando nos acercamos se tornó agresivo. Es un ejemplar joven por lo que uno pudo observar y debemedir uno metro y medio aproximadamente", sentenció Pallares.



