PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

elecciones de octubre
Grupo Ecipsa
Demoras por Aeroparque
Pro Mujer
Violencia en Orán
Violencia e inseguridad
premios incaa
código salta
Yacaré en Embarcación
elecciones de octubre
Grupo Ecipsa
Demoras por Aeroparque
Pro Mujer
Violencia en Orán
Violencia e inseguridad
premios incaa
código salta
Yacaré en Embarcación

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Yacaré en Embarcación

Apareció otro yacaré en Embarcación y sospechan de un criadero clandestino

Un ejemplar joven y agresivo sorprendió esta mañana a los trabajadores del Cementerio Ferroviario. Es el segundo caso en pocas semanas y crece la sospecha de que alguien estaría criando yacarés de forma ilegal en la zona.
Viernes, 24 de octubre de 2025 09:06
El yacaré que apareció hoy en el Cementario Ferroviario de Embarcación.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El hallazgo ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, cuando empleados del Cementerio Ferroviario de Embarcación divisaron al reptil desplazándose. Según relató Juan Carlos Pallares, encargado del lugar, el animal “se mostró muy agresivo” y de inmediato dieron aviso a la Policía de Salta y a los efectivos de Rural y Ambiental, quienes se acercaron para capturarlo, para luego llevarlo lejos de la población y dejarlo en su hábitat natural para su desarrollo

Notas Relacionadas

“No sabemos de dónde apareció. Acá no hay lagunas ni cursos de agua cercanos. Hay una vertiente, pero queda muy lejos. Creemos que alguien los está criando en forma ilegal”, afirmó Pallares, sorprendido por la presencia del ejemplar.

Este episodio generó preocupación entre los vecinos, ya que no es la primera vez que ocurre algo similar. Semanas atrás, otro yacaré había sido hallado en el mismo municipio, lo que refuerza la hipótesis de un posible criadero clandestino en la zona.

Las autoridades ambientales investigan el origen del animal, dado que el yacaré es una especie protegida. Mientras tanto, el ejemplar será trasladado a un área segura para su evaluación y posterior liberación. "El cementario está todo cercado con alambre y no sabemos cómo apareció acá adentro. Nosotros llegamos a las 6.30 y estaba caminando por el lugar. Cuando nos acercamos se tornó agresivo. Es un ejemplar joven por lo que uno pudo observar y debemedir uno metro y medio aproximadamente", sentenció Pallares.

 


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD