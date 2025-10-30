Marcha para pedir justicia por la muerte de una niña de 11 años en un accidente

Familiares, vecinos y amigos de una niña de 11 años que viajaba como acompañante en una moto que chocó con una camioneta que transportaba implementos agrícolas y luego falleció, en estos momentos están protagonizando una marcha en Metán para pedir Justicia.

El domingo 19 de este mes, en el Día de la Madre, Narela Huerta, perdió la vida y su hermana de 17 años resultó con lesiones y quebraduras y se salvó de milagro. La camioneta era conducida por el santefesino, Juan Carlos Ratti, quien fue imputado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Estuvo con prisión domiciliaria y el viernes pasado recuperó la libertad en una causa en la que interviene el fiscal de Metán, Sergio Castellanos, y el juez de Garantías, Mario Dilascio.

Entre los requisitos para obtener su liberación, el fiscal Castellanos solicitó que Ratti se “autoinhabilite” para conducir vehículos. El accidente se produjo en la ruta nacional 9/34, en Metán Viejo, cerca del acceso a un cementerio privado, hacia donde se dirigían las hermanas, en la moto que era conducida por la mayor.

“Tengo mucha bronca e indignación porque perdí a mi hija de 11 años en ese accidente y a mi otra hija de 17 la tuvieron que operar por dos fracturas en el húmero y sufrió otras lesiones. Pedimos Justicia y que el conductor de la camioneta vaya preso. Porque esto no va a quedar así. Esto es muy doloroso, estoy medicada, atendida por un psicólogo y un psiquiatra, pero tengo que seguir adelante y no voy a parar hasta que ese hombre se haga responsable por lo que hizo, por más que tenga mucho dinero”, dijo la madre de Narela, Alicia Villafañe.

El conductor de la camioneta, Juan Carlos Ratti, quien recuperó la libertad el viernes luego del siniestro ocurrido en Metán Viejo el domingo 19 de este mes, estuvo involucrado en otro accidente fatal sucedido el 12 de julio de 2020, en el kilómetro 648 de la ruta nacional 16, cerca de El Tunal, en el departamento de Anta, donde tres mujeres y una niña perdieron la vida. Sin embargo, luego de cinco años, esa causa nunca se elevó a juicio.

“Cómo es posible que Ratti siga manejando y haya provocado otro accidente en el que murió otra niña. No hay Justicia, a mi me dejó sin mi hija, mi señora, mi suegra y una prima de mi señora quienes fallecieron en el accidente ocurrido cerca de El Tunal en el año 2020”, dijo a El Tribuno, Varón Alberto “Beto” Frías, quien lamentó que perdió a casi toda su familia en ese siniestro vial.

La entonces fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, dispuso en ese momento imputar a Juan Carlos Ratti, como autor de los delitos de homicidio culposo múltiple en accidente de tránsito, agravado por el fallecimiento de cuatro personas y por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio de tres mujeres de 75, 57 y 51 años y una niña 8 años, en concurso real con el delito de lesiones graves en accidente de tránsito por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio un hombre de 56 años.

