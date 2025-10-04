Combaten la depredación de la fauna ictícola en la “cola” del dique El Tunal

Pescadores, vecinos y autoridades del sur de Salta manifestaron su preocupación por la depredación de peces que se viene produciendo principalmente en la zona denominada “cola” del dique El Tunal.

Efectivos de la división Lacustre y Fluvial días pasados secuestraron una red trasmallo, de unos 250 metros de largo, que se utilizaba principalmente en ese sector para sacar especies como sábalos, bogas y dorados con fines comerciales.

Al parecer los depredadores colocaban la red gigante en el agua para extraer las especies, las sacaban y luego ocultaban el elemento en una finca de la zona que se conoce como “pantanillo”.

La división Lacustre de El Tunal tiene su base operativa en inmediaciones del dique, por lo que permanente los efectivos recorren la zona por tierra y por agua. En una de las verificaciones encontraron la red y de esa manera evitaron que los depredadores sigan haciendo daño a la fauna ictícola.

En distintos controles los policías vienen también secuestrando redes y elementos de pesca en el dique y en el río Juramento, a los que infringen las normativas vigentes.+

“Podrían haber utilizado explosivos”

El mes pasado vecinos de El Galpón denunciaron una mortandad de peces en el dique El Tunal. Mostraron un video en el que se observaba a bogas, sábalos y palometas muertos y flotando en el agua, en estado de descomposición.

Se alarmaron por la situación y dijeron que no sabían si se debía a la presencia de algas o a alguien que utilizó explosivos en esa zona. Debido a la situación, hicieron públicas las imágenes en las redes sociales, pidieron que se investiguen las causas y la inmediata intervención de las autoridades competentes de la Secretaría de Ambiente de la provincia.