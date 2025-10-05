Desfile integrador en la Semana delas Escuelas Especiales

Un año más, los alumnos de la Escuela con Modalidad de Educación Especial "Dr. Julio Cintioni", de la ciudad de Gral. Güemes, estuvieron acompañados por toda la comunidad educativa, que forman parte de los distintos núcleos de niveles iniciales en las escuelas públicas y privadas, además de gran parte de la comunidad, que se convocó alrededor de la calle Alberdi frente a la plaza central, para acompañar con sus aplausos el desplazamiento de los alumnos, que tuvo lugar el pasado viernes en horas de la mañana.

En esta oportunidad, el desfile con carácter integrador, tuvo como temática "el safari", para lo cual, los niños vistieron ropas típicas de esta actividad, mostrando la creatividad de los padres en su confección. Este desfile, una actividad tradicional y que forma parte del calendario educativo anual, tiene como finalidad, visibilizar a los niños con discapacidad y fortalecer su integración, buscando el acompañamiento de los niños que asisten al nivel inicial del resto de las escuelas. La modalidad, desde sus inicios, tuvo algunos cambios como la incorporación de disfraces, luego de mini carrozas, en algún momento fue de tipo competitivo con entrega de trofeos para los más destacados. En la actualidad, se trata de un desplazamiento con una vestimenta sobre una temática específica y la representación de una coreografía. Es de tipo participativo y todas reciben un premio.

La Semana de las Escuelas con Modalidad de Educación Especial, dio inicio en forma oficial, el pasado miércoles 1 de octubre, con un acto que tuvo lugar en el anfiteatro de la plaza central, contando con la presencia del intendente Carlos Rosso junto a docentes e invitados especiales. Durante el desarrollo del acto, los alumnos mostraron sus destrezas y el avance en el desarrollo de sus capacidades, con la representación de bailes, juegos y la exposición de trabajos realizados durante las horas de taller.

El día jueves, estuvo destinado a las actividades en el interior de la institución educativa, quedando el viernes para el desarrollo del desfile integrador, que fue encabezado por los niños de la escuela organizadora.

"Los papás de las otras escuelas trabajaron mucho"

"Fue una mañana fabulosa, nos sentimos muy acompañados por la comunidad. Los papás de las otras escuelas trabajaron mucho, poniéndole todo el empeño para diseñar los trajecitos solicitados, que lucieron durante el desarrollo del desfile. También el trabajo de las docentes que prepararon la coreografía, muy agradecida con los niveles iniciales por estar siempre al lado nuestro" dijo la profesora Paola Cuellar, directora de la escuela Julio Cintioni.

La escuela destinada a niños con discapacidad, nació hace 46 años, con la misión de potenciar las capacidades y competencia en los alumnos que ingresan desde los primeros meses de vida, para someterse a una Estimulación Temprana, que les va a permitir desde muy pequeños, fortalecer sus capacidades, haciendo uso de un abordaje integral para el desarrollo de su autoestima, autonomía e identidad, que le facilite a su egreso, una inclusión educativa y social, permitiéndole su formación como sujeto de derecho, orientándose al mejoramiento de su calidad de vida