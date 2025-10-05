¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Octubre, Salta, Argentina
Elecciones en Bolivia
Campo Quijano
Tartagal
La Editorial
Orán
Minería
Perros peligrosos
relatos de salta
Elecciones 2025 en Salta
Elecciones en Salta
Policiales

Triple crimen en Florencio Varela: "Burlando nos dijo que no leyéramos los informes"

El abuelo de Brenda y Morena rompió el silencio y relató el consejo que les dio el abogado ante documentos "aberrantes" de la investigación.
Domingo, 05 de octubre de 2025 02:04
Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las jóvenes víctimas de los crímenes ocurridos en Florencio Varela, aseguró ayer que el abogado Fernando Burlando les aconsejó no leer los informes forenses por lo "aberrante" del caso.

Del Castillo relató por Radio Rivadavia su reciente encuentro con el doctor Burlando, en el que el abogado penalista les dijo que se quedaran "tranquilos, que las cosas están bien encaminadas" en la investigación del triple femicidio.

El abuelo de dos de las víctimas compartió el sentimiento de los padres, quienes querían ir a enfrentar a los sospechosos detenidos, Pequeño J y Osorio. "Ellos como todo padre quieren ir donde está este personaje, que cuando trajeron querían ir a San Justo, tirarle piedra, no sé, ¿me entiende?", declaró Del Castillo, y confesó: "Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo".

Perturbado

Del Castillo se mostró perturbado por la brutalidad del crimen: "Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?", se preguntó. En ese momento, reveló que Burlando no permitió que su hijo leyera los informes forenses ni viera las fotos de la autopsia.

"Burlando no lo dejó, no lo dejó. Le dijo bien clarito: mirá, yo soy papá, pero no te aconsejo. Para mí es muy fuerte, que no soy nada. ¿Te imaginás para vos cómo podés llegar a hacer esto?", detalló. En ese sentido, aseguró que el abogado les dijo que "las cosas que se hicieron son muy malas".

El abuelo reflexionó sobre cómo la vida cambió en los barrios, donde los jóvenes, a su criterio, viven en otra sintonía. "Toman, se drogan, se pegan, se matan. Yo lo veo a diario esto que está pasando en todos lados", sostuvo. No obstante, recordó con cariño a sus nietas, a quienes hacía poco más de un mes había visto por última vez.

También expresó su dolor por el impacto que la tragedia tuvo en toda la familia, especialmente en los más pequeños, que aún no comprenden del todo lo ocurrido. "Hay criaturas que preguntan por ellas, y no hay manera de explicarles lo que pasó. No hay palabras para tanto dolor", dijo con la voz quebrada.

Finalmente, Del Castillo hizo un llamado a los jóvenes, al asegurar que "estos sinvergüenzas se sirven de los pibes". "Háganle caso a mamá, me están viendo sufrir. Y si ustedes no le hacen caso a mamá y a papá, le van a dejar sufrimiento a los padres", sentenció.

 

